我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

日本嚴管外國人不付醫藥費 若欠繳1萬元恐被拒絕入境

編譯中心／綜合27日電

日本為了強化因應外國遊客不付醫藥費的問題，擬把相關措施納入入境審查。若外國遊客在日本就醫後未支付醫藥費的金額達1萬日圓以上（約63.9美元），之後恐被拒絕入境。

日本經濟新聞26日報導，日本政府已經告知自民黨內部的外國人政策本部這項方針，並計畫明年度起加強上述入境審查。

部分外國遊客在日本生病時，到當地醫療院所就醫後沒支付醫療費用。日本政府現行的做法是由厚生勞動省（相當於衛福部）蒐集每間醫療院所之中，未支付逾20萬日圓（約1279美元）醫療費用遊客的資訊。

而厚勞省會在系統登錄這些資訊，並跟出入國在留管理廳（類似移民署）共享這些資料。入管廳會依據這些資訊，採取相應措施，其中包含拒絕入境。

日本政府計畫把入境審查系統顯示未支付醫藥費的標準，從現行的逾20萬日圓，下調到逾1萬日圓。而日本政府也在研擬要求外國遊客在進入日本前先投保。

此外，目前具有中長期居留資格的外國人進入日本時，不會被檢核是否沒付醫藥費。未來，這些人未支付醫藥費的資訊，從2027年度起也會被上述系統登錄，且在審查居留與入境時被參考。

報導指出，未來，持有中長期居留證的外國人若遲繳醫藥費，日本當局可以拒絕延長居留時效，也能在當事人離開日本後欲返回日本時，不讓當事人入境。

入管廳與厚勞省也計劃協調共享在日外國人延遲繳稅與社會保險金的狀況。而數位廳預計會整合各部會的資訊，並把這些資料當作審查居留資格的參考。

日本政府已成立有關接收外國人的相關閣員會議。日相高市早苗已經指示於明年1月左右彙整相關基本方針，希望嚴加管制取得土地與非法居留者。

日本 醫療費 高市早苗

上一則

全球人才競爭力 新加坡首勝瑞士奪冠

下一則

17元→22元…羅浮宮門票又漲了 非歐盟遊客要付32歐元

延伸閱讀

黑白集／一杯咖啡 看見賴政府仇中偏執

黑白集／一杯咖啡 看見賴政府仇中偏執
日政府否認川普勸高市別挑釁 20分鐘通話細節曝光

日政府否認川普勸高市別挑釁 20分鐘通話細節曝光
高市談舊金山和約 中國批煽炒「台灣地位未定論」

高市談舊金山和約 中國批煽炒「台灣地位未定論」
王毅和法國總統外事顧問通話 批日涉台挑釁、籲法方恪守一中

王毅和法國總統外事顧問通話 批日涉台挑釁、籲法方恪守一中

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險