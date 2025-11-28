「掉東西比在自家乾淨好找」全球10大乾淨機場 羽田第一名

日本東京羽田機場拿下全球最乾淨機場首位。(美聯社)

英國非營利獨立航空服務調查機構Skytrax公布2025年全球10大最乾淨機場排名，其中九座位於亞洲。日本 東京羽田機場再度奪冠，中華民國桃園國際機場排名第9。

印度新德里電視台指出，Skytrax評選全球最乾淨機場的標準涵蓋地板整潔、洗手間衛生、消毒過的指紋識別和閘門，甚至包含座位區和安檢區是否整潔，並將垃圾管理和餐廳的清潔納入考量。

日本今年共有四座機場進入前10名，除了奪冠的東京羽田機場，還有名古屋中部國際機場、東京成田國際機場，及關西國際機場，其中羽田機場更是常勝軍；便於往返東京市區的羽田機場雖然客流量龐大，但其清潔度幾乎無可挑剔，航廈內部的玻璃與金屬結構始終保持光亮，走道與登機口乾淨整齊，清潔人員甚至會拿出手鏡，檢查視線範圍是否藏有污跡。

羽田機場導入AI智能管理系統HALO，能即時調度清潔人員，確保任何突發狀況都能迅速處理，許多常旅客笑稱「在羽田機場掉東西，比在自己家還乾淨好找」。

Skytrax排行榜顯示，第二至第10名依序是新加坡樟宜國際機場、卡達杜哈哈馬德國 際機場、南韓首爾仁川機場、香港 機場、日本名古屋中部國際機場、日本東京成田國際機場、日本關西國際機場、台灣桃園國際機場，及瑞士蘇黎世機場。

樟宜機場幾乎每年都榜上有名，餐飲與購物區域雖人潮洶湧，卻極少出現垃圾或雜亂景象。卡達首都多哈的哈馬德國際機場，常被稱作「中東最豪華的空港」，同時是全球最佳購物機場代表之一，除了擁有壯麗的外觀，它在清潔度方面的表現同樣亮眼。

香港國際機場也長年被譽為全球最佳機場之一，每日客流量驚人，但環境卻始終能保持乾淨整潔。代表台灣國際門戶的桃園機場近年來在清潔與設施維護的進步有目共睹，今年不僅於全球機場百強評選的「行李運送服務」項目位居世界榜首，更成功登上最乾淨機場的第9名。