不只香港 日史上最慘大樓火災118人死亡…政府修法成當今建築消防核心基礎

記者雷光涵／即時報導
1973年日本大阪千日百貨大樓火災造成逾百亡，國家與消防機關全面檢討大樓防火制度。圖為訓練中的消防員，與新聞無關。（路透alamy）
1973年日本大阪千日百貨大樓火災造成逾百亡，國家與消防機關全面檢討大樓防火制度。圖為訓練中的消防員，與新聞無關。（路透alamy）

日本最慘重的大樓火災發生在1972年5月13日，大阪市難波的千日百貨大樓深夜起火，濃煙透過電梯井、樓梯與空調管道往上層擴散，直撲當時仍在營業的七樓夜總會，造成 118人罹難、81人受傷，其中有22人是墜樓死亡，在日本社會引發巨大震撼。國家與消防機關全面檢討大樓防火制度，成為現今日本建築消防對策的核心基礎。

起火點位於正在整修中的3樓，施工人員於深夜10時30分左右發現起火，通報119，並試圖找保全一起救火但失敗。由於中央手扶梯的手動防火鐵捲門未及時關閉，火勢沿著電扶梯開口迅速向上延燒至4樓，並向下擴及2樓。起火點的3樓陳列大量衣物、寢具、雜貨等易燃物，濃煙與高溫因煙囪效應，往7樓夜總會竄，空調管道及電梯都冒濃煙。

夜總會專用電梯旁邊的逃生樓梯上鎖，雖主管下令開啟，但保管鑰匙的辦公室濃煙密布，工作人員無法取鑰，這座樓梯的門自始至終沒有打開，另2座樓梯因為濃煙必須關閉或最上層已上鎖，難以逃生。四座樓梯中，唯一可使用的B梯，平日是工作人員專用，要通過辦公區，一般客人找不到，最後只有2個人從這裡離開。

起火時有幾名員工將窗邊逃生用的「救助袋」放下，但滑袋開口尚未打開，推擠混亂的人群，看到前面有幾人以「跨坐」方式成功滑下，便爭相模仿，十幾個人搶著抓住或吊在未完全張開的救助袋往下滑。最後實際成功逃生的只有5人；其餘多在途中失手墜落，最終不幸喪命。雖然現場發現菸蒂及用過的火柴，但起火原因無法確定。

受此影響，日本於1972年底大幅修正《消防法施行令》，擴大共同防火管理的適用範圍，強化設備要求。例如規定特定防火對象的樓地板面積達6,000平方公尺以上或11樓以上即須設置自動灑水設備，並把百貨、餐飲等場所的自動火災警報設備義務門檻，由500平方公尺降至300平方公尺，且部分複合用途建物須追溯適用。

1973年再度修正《建築基準法施行令》，重點在強化內裝防火限制、要求防火門常閉、避難樓梯防煙性能與感知器連動關閉等，全面提升煙害對策。上述重大改革奠定日本後續高樓與商業建物的防火硬體與管理制度基礎，使死者逾百人的大型火災不再重演。

