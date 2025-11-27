補財政缺口 英擬加稅260億英鎊 預算提前外洩撼動市場

我的頻道

編譯陳苓／綜合26日電
英國財政大臣里夫斯公布年度預算。（歐新社）
英國財政大臣里夫斯公布年度預算。（歐新社）

英國財政大臣里夫斯26日公布年度預算，宣布增稅260億英鎊（約340億美元），試圖在控制借貸、緩解生活成本壓力與促進經濟增長之間取得平衡，以穩定財政；估計財政緩衝高於預期，一度帶動債市和匯市走升，但投資人爬梳細節後，認為當局延後財政緊縮措施，質疑計畫可信度，導致市場上沖下洗。

里夫斯宣布多項增稅措施，包括延長凍結個人所得稅的最低徵稅門檻、提高所得稅率，對價值200萬英鎊以上的房屋額外課稅、提高房產稅等。估計預算案到2030至2031財年將增加298億英鎊稅收。

她說：「無疑地，我們將面臨再次反對，但我尚未看到對勞動人口來說，其他更可靠、更公平的替代方案。」

英鎊在漲跌0.3%之間震盪，10年期英債殖利率則在4.42%與4.45%間浮動，債券殖利率和價格呈反向走勢。

英國預算責任辦公室（OBR）的報告顯示，財政緩衝將增至220億英鎊（290億美元），遠高於OBR在3月預估的99億英鎊，也優於市場預估的150億英鎊。然而，這份報告同時調降英國明年成長預期，增幅從1.9%下修至1.4%；而且明年通膨展望從2.1%提高至2.6%。

法國農業信貸銀行（Credit Agricole）的十國集團匯率策略主管馬瑞諾夫說，儘管當局宣布的財政撙節措施大致符合預期，但延後實施可能會削弱政府決心修復公共財政的可信度。英鎊和英債價格均接近低點，近期內大概會持續齊漲齊跌。

但是，在里夫斯發表預算演講前大約半小時，OBR在其網站上提前發布經濟與財政預測報告，洩露預算案具體內容。OBR很快撤下這份報告並發表道歉聲明，聲稱提前發布報告是因為「技術故障」。里夫斯在演講開頭提到預算案提前洩露一事，並表示此事令人深感失望。

OBR警告，相較於展望中的不確定性、以及複雜稅制改變造成的風險，220億英鎊的緩衝空間仍然很小。OBR評估，里夫斯規畫的增稅措施，到2029-2039年時，每年可籌措261億英鎊。

Ninety One公司主管史塔福說，盡管主要數據較為正向，但達成細節和路徑看來較為缺乏說服力。

殖利率 匯率 債券

