向土耳其「秀肌肉」 埃及等5國「美杜莎」聯合軍演

編譯中心／綜合26日電

埃及武裝部隊26日與周邊4國共同進行「美杜莎-14」聯合軍演主階段。主階段以「東地中海」戰場環境為主要情境設計，除練兵外，也隱含由希臘主導，向土耳其展示地區聯合力量的政治意味。

中央社引述埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及武裝部隊目前與希臘、塞浦路斯、沙烏地阿拉伯和法國的軍隊，共同進行「美杜莎-14」（MEDUSA 14）聯合軍演，另有12國以觀察員身分參加。此次演習自19日拉開序幕，演習地點涵蓋地中海沿岸戰區、穆罕默德·納吉布（Mohamed Naguib）軍事基地，以及其他多個埃及空軍基地。

「美杜莎」演習主階段不同於其他太平洋或歐洲平原的演習，主要聚焦於奪島和守島，以及兩棲登陸和反登陸作戰，向來以「東地中海」戰場環境為主要情境設計。

本次主階段演習由參演部隊對一艘可疑船隻進行「登船、檢查、搜查和扣押」（visit、board、search、seizure，VBSS）行動，還有執行搜救任務，並進行水面威脅防禦演練，包括使用不同口徑的艦炮實彈射擊。

報導指出，「美杜莎」演習由希臘和塞浦路斯主導，參演國通常與土耳其維持複雜或緊張的關係。去年的「MEDUSA 13」演習即在希臘進行。

埃及武裝部隊訓練局局長阿拉伊什（Sherif Al-Araishi）表示，這次演習目的為取得國際交流經驗，並可掌握現代軍事戰術，進而加強國際間合作，和提升聯合作戰能力。

阿拉伊什進一步解釋，演習課程還包括一系列理論和操練課程，使參演部隊可貫徹作戰理念，並就海上任務進行聯合規劃，以增強國與國之間的互通性，並提升集體訓練能力。

埃及 土耳其 沙烏地阿拉伯

