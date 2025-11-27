聯國：全球每10分鐘1女性遇害 多由家人、伴侶下手

我的頻道

編譯中心／綜合26日電
2025年11月25日，在哥倫比亞波哥大，一名示威者在紀念消除對婦女的暴力行為國際日的抗議活動中，觀看被殺害女性受害者的照片。(路透)
聯合國24日表示，2024年全球平均每10分鐘就有1名女性命喪親近之人之手，並指出在打擊「殺害女性」（femicide）方面進展有限。數據顯示，「家」仍然是發生謀殺風險最高的場所。同時，墨西哥女性為控訴性別暴力走上街頭，義大利也透過法案，將「殺害女性」列為可判處終身監禁的犯罪。

中央社引述法新社報導，為配合11月25日的「國際終止婦女受暴日」（International Day for the Elimination of Violence Against Women），聯合國毒品暨犯罪辦公室與聯合國婦女署發布報告指出，2024年約有5萬名成年和未成年女性遭親密伴侶或家人殺害。

報告指出，全球遭殺害的女性中有60%命喪伴侶或親人之手，包括父親、叔伯、母親和兄弟等。相較之下，僅11%的男性謀殺死者是被親近的人所害。

報告指出，這5萬名女性受害者的數字來自117個國家，相當於每天有137名女性遇害，平均每10分鐘就有1人。

研究指出，femicide現象持續不斷，每年奪走成千上萬條成年和未成年女性性命，且毫無改善跡象，對她們來說，「家仍然是發生謀殺風險最高的場所」。

Femicide案例全球每個地區都有，但報告指出，去年案例最多的又是非洲，約達2.2萬起。

2025年11月25日，在墨西哥城，莉迪亞·弗洛倫西奧參加了紀念消除對婦女暴力國...
另外，根據官方數據顯示，墨西哥平均每天有10名女性或女孩因性別暴力喪命，數百名女性25日也在墨西哥市上街抗議這類犯罪。

墨西哥近年掀起一波女性主義浪潮，源於高漲的性暴力案件數與加害人逍遙法外現象。聯合國指出，墨西哥15歲以上的女性，有7成一生中至少曾遭遇過某種形式的攻擊。

墨西哥國會紀錄顯示，2024年有3430名女性死於暴力，其中有829人是因性別而遭殺害的「女性命案」受害者。

37歲的墨西哥律師培瑞斯（Alejandra Perez）高舉一張畫著涉嫌攻擊她男子的海報參與遊行。她談到女兒的父親時表示：「我3年前對他提出告訴，這個人到現在還逍遙法外。司法體系非常緩慢。不幸的是，許多女性被迫自行調查案件。」

在義大利，議員25日通過法案，將「殺害女性」（femicide）列為可判處終身監禁的犯罪。先前義大利法律只規定，在殺人犯是受害者配偶或親屬的情況下，可作為加重處罰情節。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）對投票結果表示讚許，稱此措施是「捍衛每位女性自由與尊嚴」的工具。

在哥倫比亞波哥大，一名示威者在紀念消除對婦女的暴力行為國際日的抗議活動中，於女性...
