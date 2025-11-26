芬蘭8連霸幸福國家…男失業1000天「沒有比以前不快樂」

我的頻道

編譯中心／綜合25日電
帕洛馬在國會階梯上紀念自己失業1000天。（路透）
芬蘭正面臨經濟停滯、失業率攀升及公共財政壓力，但今年仍在「世界幸福報告」（World Happiness Report）中，連續第8年榮獲全球最快樂的國家。33歲的帕洛馬（Juho-Pekka Palomaa）已經失業1000天了，但是在這個「快樂的國家」裡，他並未因此被當前的困境擊倒。

路透報導，帕洛馬說：「我很感激芬蘭有社會安全網與社會保障能在經濟上支撐我…所以我也許沒有比以前更不快樂。」他日前自備食物，在國會階梯上抗議，紀念自己失業1000天。

這名前影音製作人已投入無數求職申請，歷經11次面試都未錄取，他說：「但我覺得自己其實很難改變目前的狀況。」

芬蘭高度仰賴出口的經濟，自2014年諾基亞（Nokia）手機業務崩盤以來便舉步維艱。諾基亞曾是歐洲最具價值企業，但在觸控式智慧手機轉型上失策後急速衰退。

鄰國俄羅斯因烏克蘭戰爭受到制裁，也連帶衝擊芬蘭出口與觀光產業，加上關稅與全球貿易局勢不穩，更增添挑戰。

芬蘭銀行預估，今年經濟成長率為0.3%，低於2024年的0.4%。根據芬蘭統計局公布的資料，芬蘭失業率在歐盟數一數二高，10月攀升至15年來新高，達10.3%。其中，15至24歲年輕人失業率則高達22.4%。

報導指出，在經濟壓力下，芬蘭今年連續第8年蟬聯最幸福國家榜首，原因之一是慷慨的社福安全網，雖然這點也因為政府緊縮財政而面臨縮減，更重要的是人民的韌性與互助。

專家說，芬蘭獲此殊榮，福利國家的健全制度功不可沒，但隨著高齡人口帶來的社會成本激增，政府如今已開始縮減相關福利。

「世界幸福報告」創始主編、榮譽教授赫利威（John Helliwell）表示，「幸福的關鍵定義之一是具有韌性，因為生活總是充滿挑戰與變化，能夠在困難時期以合作且建設性的方式應對，是巨大的幸福來源。當然，芬蘭的韌性非常高。」

報導說，帕洛瑪在失業的1000天裡，經常去志工資助營運的免費社區三溫暖，他在國會前的小紀念活動也在社群吸引百萬點閱，獲得大量的回饋建議，就是這樣的支持讓他繼續對生活保持希望，他也希望下次能以重新就業的自己，重回國會台階。

芬蘭連續第8年榮獲全球最快樂的國家，圖為赫爾辛基古玩展，吸引了眾多古玩收藏愛好者...
芬蘭連續第8年榮獲全球最快樂的國家，圖為赫爾辛基古玩展，吸引了眾多古玩收藏愛好者前來參觀。(新華社)

諾基亞 觀光 烏克蘭

