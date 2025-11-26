受害人數超越N號房 南韓最大網路性犯罪 33歲主腦終身監禁

首爾一處長途汽車站，電視螢幕上播放著金錄元被判處無期徒刑的新聞。(美聯社)

南韓 一名33歲男子金錄元因性侵、製作及散布性剝削與非法拍攝素材，過去5年間性剝削或性虐261人，當中包括10多名遭其強姦或性侵的未成年受害者，24日被首爾中央地方法院判囚終身，其餘10名同黨被判囚2至4年。此案被認為是南韓史上最大的網路性犯罪事件，規模甚至超越2020年的「N號房」事件。

新華社報導，南韓法院24日判處一個網絡性犯罪團夥的主犯終身監禁。該犯罪團夥過去5年被指對包括兒童和青少年在內的261名受害人實施性剝削，引發南韓社會高度關注。

嫌疑人金錄元現年33歲，被控2020年5月至今年1月在社交媒體平台「電報」（Telegram）運營加密聊天室，他透過金字塔式的組織手法，控制並脅迫他們參與尋找其他新的受害人；受害者還須提交「每日報告」、撰寫懺悔信等，如果沒能遵守，就會被強迫拍裸照或自殘作為懲罰。組織犯罪團夥對261人實施性犯罪，製作和傳播相關內容的視頻。

案件在今年1月偵破震驚南韓社會，金錄元最少參與453個用於施行犯罪活動的Telegram頻道及聊天室，其中60個由他親自營運。今年2月，檢方以強姦、製作和傳播性剝削視頻、勒索等罪名對其提起訴訟。

本案的受害者大多數是兒童或青少年，且因此經歷極大身心痛苦。首爾中央地方法院24日判處金錄元終身監禁，同時下令在網絡公開其個人信息10年、佩戴電子監控設備30年並限制其受僱於未成年人相關機構。

報導說，這起案件受害者人數遠超過震驚南韓的「N號房」案件。

2019年5月至2020年2月，「N號房」案件主犯趙主彬誘騙至少74名女性拍攝色情視頻，其中包括16名未成年女孩，趙主彬脅迫受害者把視頻上傳至他在「電報」平台設立的聊天群，在韓國社會引發憤慨。2021年，趙主彬被判處42年監禁。

BBC指出，此案是Telegram第一次跟南韓警方合作，提供與整起案件相關的資料促進調查，最終成功讓警方得以逮捕金錄元。