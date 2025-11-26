我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

受害人數超越N號房 南韓最大網路性犯罪 33歲主腦終身監禁

編譯中心／綜合25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
首爾一處長途汽車站，電視螢幕上播放著金錄元被判處無期徒刑的新聞。(美聯社)
首爾一處長途汽車站，電視螢幕上播放著金錄元被判處無期徒刑的新聞。(美聯社)

南韓一名33歲男子金錄元因性侵、製作及散布性剝削與非法拍攝素材，過去5年間性剝削或性虐261人，當中包括10多名遭其強姦或性侵的未成年受害者，24日被首爾中央地方法院判囚終身，其餘10名同黨被判囚2至4年。此案被認為是南韓史上最大的網路性犯罪事件，規模甚至超越2020年的「N號房」事件。

新華社報導，南韓法院24日判處一個網絡性犯罪團夥的主犯終身監禁。該犯罪團夥過去5年被指對包括兒童和青少年在內的261名受害人實施性剝削，引發南韓社會高度關注。

嫌疑人金錄元現年33歲，被控2020年5月至今年1月在社交媒體平台「電報」（Telegram）運營加密聊天室，他透過金字塔式的組織手法，控制並脅迫他們參與尋找其他新的受害人；受害者還須提交「每日報告」、撰寫懺悔信等，如果沒能遵守，就會被強迫拍裸照或自殘作為懲罰。組織犯罪團夥對261人實施性犯罪，製作和傳播相關內容的視頻。

案件在今年1月偵破震驚南韓社會，金錄元最少參與453個用於施行犯罪活動的Telegram頻道及聊天室，其中60個由他親自營運。今年2月，檢方以強姦、製作和傳播性剝削視頻、勒索等罪名對其提起訴訟。

本案的受害者大多數是兒童或青少年，且因此經歷極大身心痛苦。首爾中央地方法院24日判處金錄元終身監禁，同時下令在網絡公開其個人信息10年、佩戴電子監控設備30年並限制其受僱於未成年人相關機構。

報導說，這起案件受害者人數遠超過震驚南韓的「N號房」案件。

2019年5月至2020年2月，「N號房」案件主犯趙主彬誘騙至少74名女性拍攝色情視頻，其中包括16名未成年女孩，趙主彬脅迫受害者把視頻上傳至他在「電報」平台設立的聊天群，在韓國社會引發憤慨。2021年，趙主彬被判處42年監禁。

BBC指出，此案是Telegram第一次跟南韓警方合作，提供與整起案件相關的資料促進調查，最終成功讓警方得以逮捕金錄元。

南韓

上一則

曾被普亭祝賀過 俄體操明星被德國取消參賽資格

下一則

芬蘭8連霸幸福國家…男失業1000天「沒有比以前不快樂」

延伸閱讀

棒球／大谷翔平宣布參戰WBC 韓媒：如災難般消息

棒球／大谷翔平宣布參戰WBC 韓媒：如災難般消息
殺害兩名子女並藏屍行李箱 紐西蘭母親被判終身監禁

殺害兩名子女並藏屍行李箱 紐西蘭母親被判終身監禁
駐韓美軍無人機MQ-9「死神」 南韓西部海域墜毀

駐韓美軍無人機MQ-9「死神」 南韓西部海域墜毀
韓拉攏台灣向美爭取半導體優稅 劉大年：想占便宜

韓拉攏台灣向美爭取半導體優稅 劉大年：想占便宜

熱門新聞

圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境