殺害兩名子女並藏屍行李箱 紐西蘭母親被判終身監禁

中央社26日即時報導
李女於2018年在子女的果汁中混入過量處方藥物，殺害6歲兒子趙敏宇與8歲女兒趙允兒。(美聯社)
一名母親在紐西蘭殺害兩名子女，並將遺體塞入行李箱藏在倉庫中，今天被判處終身監禁。

法新社報導，原籍韓國、後入籍紐西蘭的李學英（Hakyung Lee，音譯）今年稍早已被判定犯下這起駭人罪行，外界稱之為「行李箱謀殺案」。

高等法院法官范寧（Geoffrey Venning）判處李女終身監禁，且至少須服刑17年不得假釋，指她殺害的對象是「特別脆弱」的孩童。

這名45歲的母親在聽取宣判時幾乎沒有表情，低著頭、眼睛盯著地面。

李女於2018年在子女的果汁中混入過量處方藥物，殺害6歲兒子趙敏宇（Minu Jo，音譯）與8歲女兒趙允兒（Yuna Jo，音譯）。她表示因丈夫癌逝悲痛欲絕，原打算與孩子一同自殺，但劑量沒有如計畫般同時致命。

她將孩子遺體以塑膠袋包裹後塞進行李箱，並藏放在奧克蘭（Auckland）郊區的一處倉儲空間中。這些行李箱被遺留在倉庫內直到2022年，一個毫不知情的家庭拍賣購得這個棄置倉位後，才發現其內容物。

警方透過DNA等鑑識證據拼湊出孩子身分、死亡時間，最終找到凶手。

李女已改名並逃往韓國，最後在港市蔚山（Ulsan）被逮捕並引渡回紐西蘭受審。

