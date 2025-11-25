我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯也有...印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發抨擊

美國優先 明年外國遊客訪國家公園門票漲三倍

台客阿布達比遭武裝人員帶走 外交單位回「找友人打聽」家屬求援

記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣陳姓夫妻本月23日從台灣出發，欲轉機到伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料才剛抵達阿布達比，陳先生（左）就在通往機艙的空橋上不明原因被5名武裝人員帶走，至今仍無下落。(圖／陳妻提供)
雲林縣陳姓夫妻本月23日從台灣出發，欲轉機到伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料才剛抵達阿布達比，陳先生（左）就在通往機艙的空橋上不明原因被5名武裝人員帶走，至今仍無下落。(圖／陳妻提供)

雲林縣陳姓夫妻本月23日從台灣出發，欲轉機到伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料才剛抵達阿布達比，陳先生就在通往機艙的空橋上不明原因被5名武裝人員帶走，陳妻向登機櫃檯與地勤求助，但無人能說明狀況，被迫先搭乘前往伊斯坦堡與旅行社會合求援，後向台灣外交部杜拜辦事處求助，卻得到只能委託友人打聽的回覆，至今仍無下文，其子今在網路發文求助。

記者電訪陳妻，陳妻表示，夫妻兩人參加國外旅行社的中東16日遊行程，本月23日晚上從桃園機場出發，到阿布達比轉機，欲前往伊斯坦堡與旅行團會合，但剛抵達阿布達比，在通往機艙的空橋上，先生突然被5名武裝人員帶走，現場空服員也未說明原因，也沒有出示任何文件。

她向登機櫃檯與地勤求助，但無人能說明狀況，只得到「不清楚、不知道」的答覆，她語言不通，在得不到任何協助情況下，被迫先轉機到伊斯坦堡與旅行團會合求援，後續她與台灣家人向台灣外交部杜拜辦事處求助，只得到「因與阿布達比無正式往來管道」，目前只能委請在地友人協助打聽。

中間詢問外交單位三次，都沒有獲得訊息，也有跟當地中國領事處求助，回覆因為是從台灣過去，程序繁瑣，建議直接詢問阿布達比外交單位，但寫信過去也都沒有下文。

陳妻表示，先生退休8年，夫妻兩人生活單純，平日活動多在教會與社區，不解為何發生此事，她更不能理解，外交單位竟只能回答「找朋友打聽」，「沒有人能告訴我先生為什麼被帶走、他安不安全、被關在哪裡，這不應該是正常的保護國人程序。」

陳妻無助表示，「我不知道怎麼辦」，陳妻與家屬懇請熟悉國際程序、具相關資源的單位或人士協助提供線索或協助。陳姓兒子也已在PTT發文求助，希望能加速釐清父親的下落，盼他平安返家。

上一則

川習通話台灣議題各自表述 日前駐中大使：習偷換概念 川普草率帶過

下一則

殺害兩名子女並藏屍行李箱 紐西蘭母親被判終身監禁

延伸閱讀

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判
「台灣有事」掀角力 彭博：川普竭力避免捲入中日衝突

「台灣有事」掀角力 彭博：川普竭力避免捲入中日衝突
新聞眼／外交迷航 抗中保台變抗中保日？

新聞眼／外交迷航 抗中保台變抗中保日？
英國小報6億美元買下每日電訊報 躍右派媒體巨擘

英國小報6億美元買下每日電訊報 躍右派媒體巨擘

熱門新聞

圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略