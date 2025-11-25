年收逾3億美元...倫敦擬徵觀光稅 酒店業憂趕客

遊客在英國白金漢宮前自拍。（歐新社資料照片）

英國倫敦準備開徵觀光 稅，對在飯店和短期出租房屋過夜的遊客收費，預計在未來幾個月宣布。此舉估計每年最多可望創造2.4億英鎊（約3.15億美元）收入。不過，英國酒店及服務業對此表示擔憂，怕此舉將遊客趕出倫敦。

英國國會目前正在審議英格蘭權力下放與社區賦權法案，財政大臣麗芙絲預計將根據這項法案，給予倫敦市長卡恩和其他城市首長課徵觀光稅的權力。卡恩已表態支持課徵觀光稅的計畫，但強調會等到政府確認後才採取具體準備行動。

倫敦市長發言人說：「市長已表明開徵與其他國際城市類似的小額觀光稅將拉抬經濟及創造成長，並且有助於鞏固倫敦全球觀光和經商目的地的聲譽。」

大倫敦政府2017年曾估計，對包括國際遊客在內的所有遊客每日收取1英鎊費用，可能讓倫敦進帳9100萬英鎊；如果收取5%費用，收入可能達到2.4億英鎊。城市中心（Centre for Cities）智庫指出，開徵稅率與同等主要城市相近的觀光稅不太可能導致倫敦遊客大減，因為研究顯示較熱門目的地遊客對課稅敏感度較低。

課徵住宿稅每年為美國紐約市 創造4.93億英鎊收入，日本東京則是靠著住宿稅，每年進帳3500萬英鎊。法國和義大利 費用則取決於地點、住宿類型及官方「星級」。城市中心認為倫敦較適合採取百分比或固定費用制，理由是英國缺乏法定全國飯店星級制度。

據BBC報導，英國倫敦市政府預計徵收旅遊稅，倫敦市長薩迪克·汗對此持「謹慎歡迎」態度。英國酒店業警告，此舉會推高物價、加劇通脹；若開徵旅遊稅，等於在已有的稅項上再加重遊客負擔，恐令遊客對倫敦「望而卻步」。