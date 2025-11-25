日男偷展示車辯試駕 衝上人行道造成1死11傷

東京足立區梅島的國道4號發生一起汽車衝撞行人的重大事故，肇事車輛的引擎蓋嚴重損毀，車窗也破損。(歐新社)

日本 警視廳表示，24日中午約12時30分，東京足立區梅島的國道4號發生一起汽車衝撞行人的重大事故，造成1名80多歲男性死亡，11人受傷，其中1名20多歲女性意識不明，情況危急。肇事者隨即棄車逃跑。警方當天下午逮捕一名37歲男子，懷疑他盜竊車輛，並與撞人襲擊有關。

日本電視台報導，警視廳表示，一輛白色轎車衝撞正在穿越斑馬線的行人，隨後又衝上人行道，接連撞倒多名行人，駕駛隨後棄車逃逸。受傷的11名男女年齡在10多歲至70多歲之間。

從電視台轉播畫面，可以看到白色汽車的車頭撞毀、前車窗碎裂，前輪卡在人行道上，還有多輛汽車受到波及。

這輛轎車已經確認是事故現場附近一家汽車展售店被盜的汽車。員工報警稱，一名來店諮詢的客人「開走了展示車」，店內展示車輛的鑰匙直接放在車內，使男子有機可乘。偷車男當時身穿黑色外套、藍色系長褲。

據日媒報導，該男子此前曾兩次到店，並於24日趁店員不備盜走待售展示用車。警方隨後在事故現場發現，肇事車輛與被盜車輛特徵吻合。該車引擎蓋已嚴重損毀，周圍散落大量玻璃碎片和汽車零部件殘骸。

警方當天下午1時左右逮捕一名37歲男子。該男子聲稱自己並非盜竊車輛，只是從店裡開出試駕，沿國道4號線行駛。據悉該男子患有精神疾病，6年前起開始定期就診。目前警方正就盜竊和撞人兩起事件之間的關聯展開調查。