我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

南韓六旬男駕車下渡輪暴衝 釀3死10傷

編譯中心／綜合24日電
南韓濟州24日下午3時發生重大車禍，一名60幾歲男子駕駛廂型車，衝撞天津港渡航線乘客等候區，已知造成3人死亡、10人受傷。(翻拍自YouTube)
南韓濟州24日下午3時發生重大車禍，一名60幾歲男子駕駛廂型車，衝撞天津港渡航線乘客等候區，已知造成3人死亡、10人受傷。(翻拍自YouTube)

南韓YTN News報導，南韓濟州當地時間24日下午發生重大車禍，地點位於濟州島旁的牛島天津港，一名60幾歲男子駕駛廂型車，衝撞天津港渡航線乘客等候室，已知造成3人心臟驟停、10人受傷，場面驚悚混亂。當地消防單位甚至緊急出動醫療直升機前往搶救。

據韓聯社報導，事故發生在當天下午2時47分許。一名60多歲的男子當時駕駛廂型車從抵達牛島的渡輪下船後，不明原因突然失控暴衝，車輛直衝約150米，先撞進天津港渡航線乘客候船區，隨後又衝撞碼頭人行道與其他車輛，最終撞上電線桿才停下。

事故造成車上乘客與行人共13人死傷，其中3人皆因傷重而導致心臟驟停，包括車上一名60多歲女性與兩名男性行人（70多歲與60多歲），雖透過消防與醫療直升機緊急送醫，最終均搶救無效宣告不治。傷者中，2人重傷、8人輕傷，目前分別送醫觀察與治療。據悉，死傷者皆為南韓籍人士，並無外國觀光客。

警方正對肇事原因展開調查，初步懷疑與車輛突然加速有關，也將釐清是否有司機操作失誤或健康問題。

濟州島為南韓重要觀光勝地，牛島素有「島中島」之稱，平時渡輪與人流頻繁，此起事故引發當地社會高度關注與討論。目前相關單位已加強渡輪區域交通控管與安全檢查，並呼籲民眾提高行駛與行走警覺，以防憾事重演。

南韓 觀光

上一則

波蘭總統訪捷克 兩國共同聲明：俄國是歐洲安全重大威脅

下一則

日男偷展示車辯試駕 衝上人行道造成1死11傷

延伸閱讀

10天前才過生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝 享耆壽91歲

10天前才過生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝 享耆壽91歲
川習感恩節前夕通話 川普：美中可以把目光放到大局上

川習感恩節前夕通話 川普：美中可以把目光放到大局上
李在明會李強：希望早日在北京同習近平會面

李在明會李強：希望早日在北京同習近平會面
南韓：可與台灣合作 對美爭取晶片關稅優待

南韓：可與台灣合作 對美爭取晶片關稅優待

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…