南韓六旬男駕車下渡輪暴衝 釀3死10傷

南韓濟州24日下午3時發生重大車禍，一名60幾歲男子駕駛廂型車，衝撞天津港渡航線乘客等候區，已知造成3人死亡、10人受傷。(翻拍自YouTube)

南韓 YTN News報導，南韓濟州當地時間24日下午發生重大車禍，地點位於濟州島旁的牛島天津港，一名60幾歲男子駕駛廂型車，衝撞天津港渡航線乘客等候室，已知造成3人心臟驟停、10人受傷，場面驚悚混亂。當地消防單位甚至緊急出動醫療直升機前往搶救。

據韓聯社報導，事故發生在當天下午2時47分許。一名60多歲的男子當時駕駛廂型車從抵達牛島的渡輪下船後，不明原因突然失控暴衝，車輛直衝約150米，先撞進天津港渡航線乘客候船區，隨後又衝撞碼頭人行道與其他車輛，最終撞上電線桿才停下。

事故造成車上乘客與行人共13人死傷，其中3人皆因傷重而導致心臟驟停，包括車上一名60多歲女性與兩名男性行人（70多歲與60多歲），雖透過消防與醫療直升機緊急送醫，最終均搶救無效宣告不治。傷者中，2人重傷、8人輕傷，目前分別送醫觀察與治療。據悉，死傷者皆為南韓籍人士，並無外國觀光 客。

警方正對肇事原因展開調查，初步懷疑與車輛突然加速有關，也將釐清是否有司機操作失誤或健康問題。

濟州島為南韓重要觀光勝地，牛島素有「島中島」之稱，平時渡輪與人流頻繁，此起事故引發當地社會高度關注與討論。目前相關單位已加強渡輪區域交通控管與安全檢查，並呼籲民眾提高行駛與行走警覺，以防憾事重演。