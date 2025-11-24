我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

「所有飛彈都將飛越」北極圈成太空競賽戰區 大國搶建衛星天線

編譯易起宇／綜合23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著太空競賽開打，催生出在北極附近的低軌衛星需求，掀起在北極圈搭建地面衛星天線的熱潮。（美聯社）
隨著太空競賽開打，催生出在北極附近的低軌衛星需求，掀起在北極圈搭建地面衛星天線的熱潮。（美聯社）

隨著美國和中國等世界各國之間的太空競賽開打，催生出在北極附近的低軌衛星，建立快速而頻繁通訊連結的需求，掀起在北極圈搭建地面衛星天線的熱潮。

彭博資訊報導，過去以油田為主的阿拉斯加小鎮戴德霍斯（Deadhorse），正成為這場太空競賽的意外前哨站，出現諸多能傳輸數據的光纖電纜等衛星基建設施，例如衛星業者RBC訊號公司已在當地架設八座衛星天線。

低軌衛星業者Eutelsat去年和瑞典太空公司及當地合作夥伴Northwestel，在加拿大北境的Yellowknife設立地面站點，另一個加拿大樞紐為人口僅約3300人的因紐維克（Inuvik）。

氣候變遷不僅擴大了北極圈的航行區域，也提高當地的戰略重要性，除了一家中國航運商計畫開設通過北冰洋到歐洲的夏季常規航線，Harvard & Smithsonian天體物理學中心（CfA）天體物理學家麥道爾指出，北京也已大量增加極軌衛星（polar satellite）的數量。

美國總統川普提議的「金穹」太空防衛系統也可能包含極軌衛星，華府更已外包利潤豐厚的北極圈國防合約。

諾斯洛普格魯曼2024年獲得為美國太空軍在2031年前發射兩顆極軌衛星的逾41億美元交易，波音今年7月也搶下發射二或四顆衛星的28億美元合約。

研究太空和北極圈主權的英屬哥倫比亞大學教授拜爾斯表示，整個北極圈內的需求都在成長，「我們將看到更多地面站、看到既有地面站架設更多碟型天線，和看到更多電纜提供備援」。華府顧問業者Space For Earth創辦人馬許表示，「極軌衛星的好處在於它繞過地球的每個角落。當你繞行時，整個地球都在你底下旋轉。」

曾在加拿大軍隊（CAF）擔任北極指揮官的退休上校勒布朗表示，如果中國或俄羅斯發射洲際彈道飛彈，「所有飛彈都將飛越北極點」，「擁有大量監視此地區、且可上傳資訊的感應器，將非常重要」。

太空 加拿大 華府

上一則

COP30／中國「保持沉默」 暫不當氣候領頭羊

下一則

反對川普軍事威脅委內瑞拉 英、法、荷拒與美共享情報

延伸閱讀

美中太空競賽 北極圈搭建衛星天線 兵家必爭

美中太空競賽 北極圈搭建衛星天線 兵家必爭
加拿大總理：將與烏克蘭總統討論28點和平計畫

加拿大總理：將與烏克蘭總統討論28點和平計畫
中續升高對日武嚇 解放軍發影片：一切就緒 等待東風

中續升高對日武嚇 解放軍發影片：一切就緒 等待東風
外太空資料中心 貝佐斯和馬斯克等科技富豪都看好

外太空資料中心 貝佐斯和馬斯克等科技富豪都看好

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台