「所有飛彈都將飛越」北極圈成太空競賽戰區 大國搶建衛星天線

隨著美國和中國等世界各國之間的太空 競賽開打，催生出在北極附近的低軌衛星，建立快速而頻繁通訊連結的需求，掀起在北極圈搭建地面衛星天線的熱潮。

彭博資訊報導，過去以油田為主的阿拉斯加小鎮戴德霍斯（Deadhorse），正成為這場太空競賽的意外前哨站，出現諸多能傳輸數據的光纖電纜等衛星基建設施，例如衛星業者RBC訊號公司已在當地架設八座衛星天線。

低軌衛星業者Eutelsat去年和瑞典太空公司及當地合作夥伴Northwestel，在加拿大 北境的Yellowknife設立地面站點，另一個加拿大樞紐為人口僅約3300人的因紐維克（Inuvik）。

氣候變遷不僅擴大了北極圈的航行區域，也提高當地的戰略重要性，除了一家中國航運商計畫開設通過北冰洋到歐洲的夏季常規航線，Harvard & Smithsonian天體物理學中心（CfA）天體物理學家麥道爾指出，北京也已大量增加極軌衛星（polar satellite）的數量。

美國總統川普提議的「金穹」太空防衛系統也可能包含極軌衛星，華府 更已外包利潤豐厚的北極圈國防合約。

諾斯洛普格魯曼2024年獲得為美國太空軍在2031年前發射兩顆極軌衛星的逾41億美元交易，波音今年7月也搶下發射二或四顆衛星的28億美元合約。

研究太空和北極圈主權的英屬哥倫比亞大學教授拜爾斯表示，整個北極圈內的需求都在成長，「我們將看到更多地面站、看到既有地面站架設更多碟型天線，和看到更多電纜提供備援」。華府顧問業者Space For Earth創辦人馬許表示，「極軌衛星的好處在於它繞過地球的每個角落。當你繞行時，整個地球都在你底下旋轉。」

曾在加拿大軍隊（CAF）擔任北極指揮官的退休上校勒布朗表示，如果中國或俄羅斯發射洲際彈道飛彈，「所有飛彈都將飛越北極點」，「擁有大量監視此地區、且可上傳資訊的感應器，將非常重要」。