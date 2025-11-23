我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

以演唱會創造外交契機 林昶佐向芬蘭闡述台灣經驗

中央社／赫爾辛基23日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
駐芬蘭大使林昶佐（Freddy Lim）接受赫爾辛基晚報（Ilta-Sanomat）影音專訪，以重金屬樂團主唱的跨界身分，闡述台灣在地緣政治中的先見之明。（中央社赫爾辛基螢幕翻拍）
駐芬蘭大使林昶佐（Freddy Lim）接受赫爾辛基晚報（Ilta-Sanomat）影音專訪，以重金屬樂團主唱的跨界身分，闡述台灣在地緣政治中的先見之明。（中央社赫爾辛基螢幕翻拍）

駐芬蘭大使林昶佐今天接受赫爾辛基晚報影音專訪，他把握演唱會帶來的關注機會，向芬蘭主流媒體闡述台灣長期對威權擴張提出的警告，以及他如何以音樂家與外交官雙重身分在高壓環境中找到平衡。

他將於本週27日率「閃靈」攜手「Crescent Lament恆月三途」、「血肉果汁機」等台灣音樂團體，在芬蘭首都赫爾辛基Tiivistämö場地與芬蘭金屬樂團Korpiklaani、Lost Society聯合演出，門票已全數售罄。

林昶佐曾任兩屆立法委員，2025年接任大使，是全球首位進入國會的重金屬音樂家。這個特殊的背景不僅使他成為芬蘭媒體競相報導的焦點，更為外交開創新的可能性，以文化與音樂的力量在國際社會中建立更深層的交流與理解。

林昶佐在專訪中表示，自己與芬蘭的連結並非始於外交工作，而是源於音樂。他回顧樂團曾與芬蘭廠牌多次合作進行巡迴演出，與在地音樂界締結深厚的情誼。

當接獲派駐芬蘭的消息時，他形容那種感覺「仿若天注定」，彷彿過去透過音樂建立的種種關係，如今正以外交的形式延續與深化。

赫爾辛基晚報（Ilta-Sanomat）在專訪中拋出饒富趣味的提問：政治人物如果能用金屬樂的低吼、死腔來發洩情緒，會不會對他們的工作更有幫助？

林昶佐對這個問題表示認同，他說，如果政治人物能夠學習金屬樂，或者是經由音樂、藝術等各種創作形式來疏導內心的負面情感，就能讓自己重新調整身心狀態，之後也能更加專注於工作。

談及地緣政治議題時，林昶佐毫不迴避媒體的尖銳提問。面對記者詢問對威權擴張是否早有預見，他坦率指出，國際社會過去對威權國家抱持過度樂觀態度，期待以經濟往來與開放對話逐步改變這些體制。

他繼續說道，然而事實是中國試圖對西方展現友好表象，卻對區域內國家的自由、民主生活方式構成危害，不過這些警告長期未受國際社會重視，直到近年才逐漸獲得驗證。

林昶佐將台灣的經歷視為一種先見之明。他談到，國際社會數十年來對台灣的處境表示同情，如今卻深陷台灣長期面對的同樣窘境。

他呼籲：「現在不是互相指責的時刻，而是建立合作關係的時機。」他並強調，全球民主夥伴應聚焦當前最急迫的任務：攜手應對威權擴張的挑戰，捍衛共同的民主制度。

上一則

路透：英法德推修改美和平計畫 提高烏軍規模上限

下一則

中國出資建港蓋運河 柬埔寨恐成中國南海影響力跳板

延伸閱讀

明年9月才結束… 加拿大歌手威肯全球巡演 票房衝破10億

明年9月才結束… 加拿大歌手威肯全球巡演 票房衝破10億
中日緊張 日國寶級歌姬KOKIA廣州、深圳演唱會低調展開

中日緊張 日國寶級歌姬KOKIA廣州、深圳演唱會低調展開
把和平當生意？川普28點計畫藏1條款 歐洲恐看了刺眼

把和平當生意？川普28點計畫藏1條款 歐洲恐看了刺眼
搶攻演唱會經濟 上海再開「五月天」專列

搶攻演唱會經濟 上海再開「五月天」專列

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（左）及中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）18日在北京的外交部會晤後離開。(路透)

中日就高市「台灣有事」發言磋商 中方官員手插口袋掀日網抨擊

2025-11-18 19:49

超人氣

更多 >
上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤

2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤
中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了
USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權