馬斯克AI百科全書被指錯漏百出 維基創始人：AI不夠格撰寫百科

美國億萬富豪馬斯克 旗下xAI 公司上月推出由人工智能（AI）編寫的線上百科全書「Grok ipedia」，叫陣「維基百科」。然而，0.1版本一上線，就被發現一些詞條照搬維基百科的內容，部分還出現諸多事實錯誤。美國康乃爾大學最新研究顯示，Grokipedia數千筆引用「可疑」、「有問題的」資料來源，還多次引用納粹網站，增加這套由AI編輯的線上百科當作資訊工具的可靠性疑慮。

大公報報導，Grokipedia在21日推出其0.2版本，相比於此前的0.1版本，增添了逾10萬個詞條，修改了部分此前被指出「抄襲」維基百科的詞條。不過，幾乎在每個詞條頁面底部，都出現了「內容改編自維基百科」的信息，被認為是「免責聲明」。

根據Grokipedia主頁標註的信息，該網站目前收錄了約101.6萬個詞條，與之相比，維基百科的文章總數超過6500萬篇，光是英文版就有700多萬篇。不同於傳統的百科全書網站，Grokipedia沒有明確的人類作者，完全由AI編寫，並由馬斯克旗下初創公司xAI研發的AI聊天機器人Grok進行「事實核查」。

此外，Grokipedia中還存在大量的事實錯誤。英國歷史學家埃文斯指出，Grokipedia曾錯誤聲稱出生於1917年的英國歷史學家霍布斯鮑姆，經歷了1923年德國的惡性通貨膨脹，還稱他是皇家通信兵團的軍官。專家普遍認為，考慮到大語言模型的「幻覺」問題，Grok的「事實核查」並不可靠。

康乃爾大學的最新研究顯示，Grokipedia在內容來源上也存在嚴重問題。數據顯示，Grokipedia引用新納粹網站Stormfront多達42次，陰謀論網站Infowars約34次，白人民族主義網站VDare多達107次。

研究指出，Grokipedia引用這些被認為可信度極低的網站的頻率是維基百科的三倍；引用被維基百科列入「黑名單」、甚至封鎖的資訊來源，更是維基百科的13倍之多。

近年來，馬斯克多次表達對維基百科的不滿，批評其存在「政治偏見」。馬斯克甚至一度挑釁維基百科創辦人吉米．威爾士，稱如果維基百科改名為「Dickipedia」，他願意捐款10億美元。

對此，威爾士回應，他對Grokipedia並不抱有太大信心，認為其「不太可能創造出什麼有用的東西」。他稱，無論是ChatGPT、Grok或其他大語言模型，仍會犯下嚴重錯誤，「它們仍不夠格撰寫條目。」

法媒向xAI尋求回應，僅收到自動回覆的一句話：「傳統媒體說謊。」