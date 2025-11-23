沙國王儲追殺前朝情報頭子賈布里 美稱不知情撇清

流亡加拿大的前沙國情治高層賈布里（右）2016年與兒子一同訪問美國波士頓附近的學校。（路透）

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（MBS）18日與美國總統川普 會面，流亡加拿大的前沙國情治高層、65歲的賈布里，再次成為美沙關係最敏感的陰影。

異議人士哈紹吉擁有美國居留權，2018年仍遭沙國特務誘殺肢解；如今在白宮記者會 中，川普以一句「things happen（這種事難免）」替MBS擋下追問，並強調王儲對暗殺「並不知情」。這番話落入賈布里耳中，恐怕更是兔死狐悲。

沙國國王沙爾曼2015年1月即位，同父異母的弟弟納伊夫（MBN）是王儲，但沙爾曼早決定傳位給兒子MBS，因此MBS雖2017年6月才成為王儲，MBN已被架空多時，這是MBS於2015年9月能撤換賈布里的背景，當時賈布里的正式頭銜是 「內政部國務部長兼國家安全委員會祕書長」，也是他逃亡前最後的官銜。

賈布里從來不是公開的「情報局長」，該職向來由軍方擔任；但2001年至2015年他是沙國國內情報與反恐系統的實際掌門人，直接向MBN報告，手握數百億美元機密預算，專門用來買武器、養線人、甚至直接給美國中情局（CIA ）「外包經費」。美方稱他「薩德博士」。沙國與CIA、英國軍情六處MI6、五眼聯盟的聯絡窗口都是他，安全官員手機都有他的私人號碼。

MBN被罷黜的前一個月，搞情報的直覺讓賈布里驚覺凶多吉少，提前啟程逃往加國，MBS祭出1000萬美元懸賞。2018年10月，哈紹吉在伊斯坦堡遭肢解的同一個月，傳聞一組持外交護照的沙國人飛到加國，帶骨鋸及黑色塑膠袋，準備在加國「處理」賈布里。加國情報局與CIA聯手攔截，確認這批人正是MBS的私人殺手團「老虎小隊」，名單與哈紹吉命案高度重疊。

賈布里與MBS的恩怨早已不是單純的內部權鬥。賈布里知道沙國內部安全體系如何資助反恐，也知道哪些資金是「美國默許」。他曾替美國安排祕密行動，也清楚哪些合作曝光會令兩國難以收拾。MBS上台後全面整肅前朝勢力，賈布里自然成為最先被拔除的目標。