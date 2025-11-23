我的頻道

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

外國人居留手續費 日本明年擬大漲

編譯中心／綜合22日電
日本擬明年度大幅上調外國人居留手續費。圖為行人走在東京銀座購物區。（歐新社）
隨著在留外國人數增加，日本政府已基本決定在2026年度大幅上調在留（居留）手續的手續費。目前正探討把在留資格變更和一年以上的簽證更新費用從目前的6000日圓（約38美元）提高至3萬至4萬日圓左右，把永住（永居）許可的費用從1萬日圓提高至10萬日圓以上。

共同社報導，此舉旨在將收費水平提高至歐美國家同等標準，有意將增加的收入用於充實與外國人共生政策等。

日本首相高市早苗在4日召開的關於外國人政策的相關閣僚會議首次會議上，指示要參考主要國家的收費水平等調整手續費。《出入境管理及難民認定法》目前規定手續費上限為1萬日圓，據相關人士透露，預計政府將在明年的例行國會提交入管法修正案。

出入國在留管理廳今年4月已因物價高漲等原因提高了在留手續的手續費。基於手續的必要經費，在留資格變更與更新從4000日圓調至6000日圓，永住許可從8000日圓調至1萬日圓。目前正討論的上調額參考了較多歐美國家需要數萬日圓手續費，並將手續費收入用於外國人政策的情況。

此外，日本政府還打算推出根據申請在留期限長短額外加價的方案。關於遊客等短期滯留人員，日本政府也在考慮上調訪日外國人的簽證申請手續費。

截至今年6月底，日本在留外國人達395.6619萬人，刷新歷史最高紀錄。

日本 簽證 高市早苗

