快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

政府停擺、投標成本高 美金穹飛彈系統延宕 250億預算欠規劃

編譯中心／綜合22日電
美國總統川普（左）與國防部長赫塞斯（右）今年5月在白宮共同宣布有關「金穹」飛彈防禦系統計畫。（路透）
路透21日引述知情人士稱，美國總統川普推動的國防核心工程「金穹」（Golden Dome）陸基飛彈防禦系統計畫正面臨重大延誤，主因是受聯邦政府停擺影響，以及今夏為計畫撥出的250億美元至今仍沒有明確支出計畫，導致五角大廈至今無法系統中的關鍵部分送交招標。

這項計畫原定2028年前完成，旨在全面防禦美國本土。報導引述3名業內人士和一名美國官員稱，政府停擺停擺了43天，導致發展「金穹」飛彈系統的招聘安排延遲，部分負責審核與簽署合約的官員也被調離崗位。一名官員透露，金穹計畫的初始團隊本應達 30 人，目前仍未完全補齊，甚至前陣子還流失一名掌握關鍵架構的技術主管。

據悉，為「金穹」系統提供資金的撥款法案原定8月底提交國會，現時預計要延至12月才能提交。報導指出，國防合約延誤雖很常見，但部分業內人士擔心，這意味着關鍵合約可能無法在年底前發出，進一步推升成本。

此外，計畫的核心架構目前仍處修改階段，計畫負責人蓋特雷恩在11月提交實施計畫，五角大樓擬根據這份藍圖開始作出安排，但政府內部消息人士說，項目架構再過數周才能定案。五角大樓發言人稱計畫基本架構已確立，但沒提供細節。

在沒有最終架構、實施計畫或核准的支出計畫，蓋特雷恩就無法外包工作，等於凍結項目從規畫轉向執行的能力。業界擔心若計畫繼續拖延，預算需求或將大幅增加，全面落實計畫可能需花費高達數萬億美元。

一名大型國防承包商的高層人士表示，他們很可能不會參與攔截器建案的競標，主因是競爭過程漫長且成本高昂。相關文件顯示，攔截器的研發費用須由投標公司自行承擔，而這類高風險的前期研究通常會部分由聯邦政府補助。政府雖然設置了最高3.4億美元的獎金池，但只有順利通過測試的公司才能取得。此外，企業還面臨另一項重大不確定性：若未來政府更迭後取消整體計畫，投入的資金可能全數化為烏有。

另一方面，「金色穹頂」計畫也傳來較為正面的進展。國防部正整合多個情報機構的早期預警系統，用於偵測彈道飛彈、極音速武器與新型巡弋飛彈。這些系統將能入侵敵方網路、蒐集衛星與地面情資，並同步回傳至金色穹頂指揮架構，使其能更快、更充分地為迎擊來襲威脅做好準備。

聯邦政府 五角大廈 國防部

