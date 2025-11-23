加拿大灰熊襲人11傷2命危 教師挺身護童

我的頻道

編譯中心／綜合22日電
加拿大西部卑詩省貝拉庫拉地區發生熊襲事件，4人在醫院治療。示意圖，非新聞事件。(路透)
加拿大西部卑詩省貝拉庫拉地區發生熊襲事件，4人在醫院治療。示意圖，非新聞事件。(路透)

加拿大卑詩省政府搜捕一頭從偏遠森林竄出的灰熊，這頭灰熊襲擊多名兒童與老師，有2人傷勢「危急」，2人情況「嚴重」。當局之後找到一頭受傷灰熊，但不清楚是否「兇嫌」。

中央社引述法新社報導，政府官員表示，20日發生在加拿大西部卑詩省貝拉庫拉地區的熊襲事件，導致11名師生受傷，如今仍有4人在醫院治療。路透指這4名留醫者中有3人是兒童。

這頭灰熊襲擊努哈爾克原住民阿克薩爾塔學校多名9歲與10歲兒童，一行20名師生當時他們正在進行戶外活動。

卑詩省保育服務局（BC Conservation Officer Service）范達姆（Kevin Van Damme）督察表示，老師們使用防熊噴霧反擊，「為了保護孩子，他們不惜將自己置於險境」。

范達姆表示，「在我34年工作經驗中，從未見過如此大規模的（熊襲）事件。」

卑詩省衛生服務局（PHSA）在聲明中表示，傷者中有2人傷勢「危急」，2人情況「嚴重」。省政府補充說，另有7人在現場接受治療，但無需住院。

校方在臉書發文表示，由於熊襲事件，學校今天關閉；校方同時讚揚員工在「極其艱難的時刻」，所展現的「勇氣」。

范達姆表示，自然資源保護官員已在當地設置陷阱，並詢問目擊者以追蹤這頭熊的蹤跡。

