美FAA警告「飛越委內瑞拉」有風險 多家航空叫停航班 傳美將採新行動

美軍航空母艦打擊群「福特號」13日從大西洋航向加勒比海。（路透）

彭博資訊報導，外界憂心美國對委內瑞拉 升級行動之際，美國聯邦航空總署（FAA）21日針對委國發布航空警示，指飛越委國時可能面臨「具潛在危險情勢」，多家航空公司在22日取消往返委國航班。與此同時，路透引述4名美國官員稱，美國預計在未來幾天啟動對委內瑞拉行動的新階段。

FAA發布警示建議，要求航空營運商保持警戒，原因是「委國周邊安全情勢惡化，軍事活動升高」。FAA在另一份聲明中表示，委國領空的導航系統干擾增加，且委內瑞拉軍方演習次數上升。

委國航空公司協會負責人透過簡訊表示，包括哥倫比亞的Avianca、TAP葡萄牙 航空（Tap – Transportes Aereos Portugueses）、智利南美航空（Lan Airlines）、巴西高爾航空（Gol Linhas Aereas Inteligentes SA）與加勒比航空（Caribbean Airlines Ltd）等，皆於22日暫停往返委國的航線。

協會並指出，西班牙國家航空（Iberia Lineas Aereas de España）將自24日起停飛，其餘航空公司則仍維持營運。

另一方面，4名美國官員告訴路透，美國預計接下來幾天內展開對委國的新一波行動；目前尚無法確認這項新行動的確切時間與範圍，也無法確認美國總統川普是否已作出最終決定。

其中兩名官員透露，秘密行動很可能是美方新行動的第一步。對此五角大廈將相關問題轉交白宮 回應，中央情報局拒絕置評。委內瑞拉通訊部則未立即回覆置評請求。

一名政府資深官員22日透露，美方對於委國的行動「不排除任何可能性」；還有兩名官員告訴路透，正在考慮的選項包括推翻委國總統馬杜洛政權。