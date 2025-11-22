我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

COP30直擊／哥倫比亞突襲反對、主席脫稿談化石燃料 峰會延一天終落幕

特派記者林奐成、洪欣慈／貝倫即時報導
聯合國氣候變化綱要公約締約方第30次會議（COP30）延會談判，終在今天落幕，峰會主席柯利亞開心鼓掌。（特派記者潘俊宏／巴西攝影）
聯合國氣候變化綱要公約締約方第30次會議（COP30）延會談判，終在今天落幕，峰會主席柯利亞開心鼓掌。（特派記者潘俊宏／巴西攝影）

聯合國氣候變化綱要公約締約方第30次會議（COP30）延會談判，在巴西時間22日下午展開全體大會，迅速通過一連串協定文本，包括增加給予貧窮國家的氣候調適融資，以應對全球暖化，但最重要的「全球協作」協定（Global Mutirão）則刪除任何關於「化石燃料」的字眼，堪稱是一個「妥協下的氣候協定」，凸顯全球氣候行動仍是牛步前進。

在歷史最大溫室氣體排放國美國缺席的情況下，本屆峰會在巴西環境部長席瓦致詞，各國代表起立鼓掌後落幕。本報記者在現場看到，各國談判代表露出如釋重負表情，互相擁抱慶祝，大會主席柯利亞離開會場時，對記者表示「非常開心！」

會議發生插曲，哥倫比亞談判代表梅吉亞（Diana Mejia）發言時，對協定的減排計畫表達「反對」，要求文本納入「以公正有序方式，轉型脫離化石燃料，讓攝氏1.5度控制升溫目標維持可行」。他說，全球75%碳排放來自化石燃料，若不討論脫離化石燃料議題，就不可能達到真正的減排。

梅吉亞發言後，烏拉圭等國也聲援，迫使主席緊急宣布會議暫停，開始私下磋商，經過約40分鐘後才協商成功，讓會議繼續進行。

雖然「脫離化石燃料」沒有寫入文本，但主席柯利亞公開在閉幕會議表示，公民社會希望峰會加強對抗氣候變遷，他以主席身分提出兩種「路線圖」：一是減少森林砍伐，二是公正有序地脫離化石燃料，現場歐盟等談判國代表和NGO團體鼓掌叫好，掌聲持續長達一分鐘。巴西也支持一項在聯合國體系外的倡議，將和哥倫比亞等90國建立關於化石燃料退場的計畫。

兩年前的杜拜COP28氣候峰會的協定寫入「轉型脫離化石燃料」，今年一度將「脫離化石燃料路線圖」寫入文本，但在最後階段遭到刪除，在化石燃料淘汰議題上，不進反退。

談判一度陷入僵局：以歐盟為首的超過80個國家，要求將「轉型脫離化石燃料路線圖」寫入協定，但俄羅斯與沙烏地阿拉伯等產油國家反對。巴西時間21日開始，194國代表「加班」談判12個小時，中間陷入破局危機，終在22日早上達成協定。

不過峰會仍有成果，包括已開發富裕國家應在2035年前，將給予開發中國家的「氣候調適融資」增加3倍，也就是每年約1200億美元，顯示峰會比過往更重視調適議題。

巴西 歐盟 聯合國

上一則

每日郵報母公司收購每日電訊報 簽5億英鎊協議

下一則

G20面臨地緣政治裂痕 經濟危機因應角色受威脅

延伸閱讀

共同社：日本探詢2026年1月與中韓峰會 中國拒絕

共同社：日本探詢2026年1月與中韓峰會 中國拒絕
COP30／協定近定案仍未提化石燃料 歐盟被迫讓步感失望

COP30／協定近定案仍未提化石燃料 歐盟被迫讓步感失望
COP30「脫離化石燃料」被刪 29國抗議

COP30「脫離化石燃料」被刪 29國抗議
COP30／聯合國秘書長稱控制升溫1.5℃不容談判 喊話川普「我們在等你」

COP30／聯合國秘書長稱控制升溫1.5℃不容談判 喊話川普「我們在等你」

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海