我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

韓劇「信號」曾翻拍 韓偵破20年前連續性侵棄屍案

中央社／首爾22日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

南韓「新亭洞連續殺人事件」事隔20年後終於確定真兇，不過他已在2015年死亡。當時負責追查此案的刑警尹敬熙坦言稍微放下了心中重擔，但也遺憾無法讓真兇接受法律制裁。

南韓在20年前曾發生駭人連續殺人案，韓聯社報導，2005年6月與11月在新亭洞住宅區巷內，20多歲與40多歲的女性先後被發現屍體，2名女性皆因遭勒頸而窒息死亡，頭上戴著黑色塑膠袋，並被綁在米袋裡棄屍。

雖然懸案調查組鎖定的嫌犯已於2015年死亡並火化，無法取得遺骨，不過經過走訪嫌犯生前去過的醫療院所，找到DNA得以比對後確定真兇，為當時新亭洞某大樓管理員。

根據今天報導，韓聯社電訪到當時負責「新亭洞連續殺人事件」的刑警尹敬熙（音譯），距離退休還有1年多的他語帶哽咽說：「在還身為警察的期間，幸好確認了犯人，讓我心中一直背負的重擔能稍微卸下一點。」

尹敬熙也向首爾警察廳懸案調查組表達感謝，「感謝他們沒有鬆手，持續進行調查」。不過尹敬熙也坦言，只要想到被害者遺屬，心中只有歉意，「因為事件未能解決而深受煎熬的遺屬們，我始終抱著愧疚感」。

尹敬熙所屬的專案調查組當時調查了8年，但未能鎖定嫌疑人，案件於2013年轉為懸案。「新亭洞連續殺人事件」也成為2016年播出韓劇「信號」某一段落的原型，讓這起事件再度受到大眾矚目。

雖然確定真兇對尹敬熙來說是一直以來渴望的消息，但他也不免相當懊悔地說：「刑警無法抓到犯人、留下懸案，怎麼能自豪地說出口呢？」

尹敬熙也對於真兇已死亡的消息感到遺憾，「無法讓他接受法律制裁，許多真相也因此無法被揭開」。

南韓 退休 韓劇

上一則

單周第2起校園綁架案 奈及利亞227名師生遭擄走

延伸閱讀

18歲富家女離奇亡 警稱吸毒過量 父花百萬揭性侵等隱情

18歲富家女離奇亡 警稱吸毒過量 父花百萬揭性侵等隱情
18歲名媛離奇亡 警稱吸毒 父花百萬揭性侵等隱情

18歲名媛離奇亡 警稱吸毒 父花百萬揭性侵等隱情
17歲女被繼父性侵 錄視頻向母求救 法院竟然只判4年

17歲女被繼父性侵 錄視頻向母求救 法院竟然只判4年
丟出有體液襯衫… 吹牛老爹又被控性侵 噁爛行徑全曝光

丟出有體液襯衫… 吹牛老爹又被控性侵 噁爛行徑全曝光

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增