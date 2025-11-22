金正恩曾吐「犬決」姑丈 北韓前大使揭內幕：遺體燒到骨灰不留

北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透資料照片)

2019年9月逃亡至南韓的前北韓 駐科威特臨時代理大使劉現祐，本月由東亞日報出版新書「金正恩 的祕密金庫」，首次系統性揭露北韓最高層的權力與財務運作。劉接受日本「朝日新聞」專訪，從羅曼史般的「金氏家族私生活」到殘酷的恐怖統治，都以親身經驗細述其間真相。

劉的岳父全日春，身居掌管金氏家族密財的勞動黨39號室室長要職。金正恩於2011年末接班後，常在與全日春及親信的餐敘中，談起自己的情緒與家人狀況，甚至流露對政局的焦慮。金正恩政權初期，清洗風暴尤為猛烈，姑丈張成澤於2013年12月遭以國家反逆罪處決；2015年4月，人民武力相玄永哲也被公開處決，北韓高層瀰漫恐懼。

劉現祐回憶，2013年12月30日，金正恩與全日春、崔龍海（最高人民會議常任委員長）、金養建（前勞動黨統一戰線部部長）等七名高官共進晚餐。席間，金正恩以近乎血淋淋的方式重述下令處決張成澤的理由，並直言採用殘忍方法是為了「震懾全體幹部」；坊間盛傳為群狗撕咬的「犬決」，甚至下令以火焰噴射器將遺體「燒到連骨灰都不留」。

劉分析，金正日時代留下的舊臣遍布核心，金正恩對這些人缺乏信任，加上巨大的心理壓力，最終導致一連串處決事件。

劉還提及，如今金正恩的政治權力較為穩固，因為潛在威脅者早已被清除，身邊僅剩效忠他的人。然而，北韓仍面臨根本矛盾。

他也談到外界關注的金正恩女兒，西方媒體稱她為「金主愛」，但劉指出，實際本名與家庭構成與外界認知略有不同。他透露自己得知此事的原因，是岳父全日春曾與金正恩的女兒合照，並將拍攝經過描述給家人聽，因此能確認她的年齡與家庭生活細節。

劉現祐最後也談及川普 政府第二任期後的美朝局勢。他表示，雖然雙方可能再次接觸，但北韓如今面臨制裁、權力內控與經濟困境等多重壓力，金正恩是否願意再度冒風險與美國舉行領袖會談，仍存在高度不確定性。