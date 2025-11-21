孟加拉發生規模5.5地震釀3死多傷 目擊者悚憶：建築像樹一樣搖晃

美國地質調查局資料顯示，孟加拉21日發生芮氏規模5.5地震，震央位於首都達卡以東40公里的諾爾辛迪市，震源深度僅10公里。達卡居民在發生地震後逃到戶外，建築物的鷹架因地震而散落。（路透）

美國地質調查局（USGS）資料顯示，孟加拉21日發生芮氏規模5.5地震 ，震央位於首都達卡以東40公里的諾爾辛迪市（Narsingdi），震源深度僅10公里。路透報導，孟加拉警方表示，地震造成至少三人死亡、多人受傷。

相關當局指出，與孟加拉接壤的印度 東部各邦都有感受到搖晃，但兩國都尚未接獲人員傷亡或財產損失通報。

路透目擊者稱，地震發生當下，建築物搖晃，一些臨時搭建的房屋倒塌，民眾紛紛從家中逃出。警方表示，一棟六層樓高建築的護欄倒塌，造成三人死亡。

達卡居民拉赫曼（Suman Rahman）說：「我們感受到一陣強烈的震動，建築物像樹一樣搖晃。樓梯擠滿了人，大家都爭先恐後跑下樓。每個人都嚇壞了，孩子們都在哭。」

孟加拉消防部門則表示，有多人被從建築物掉落的磚塊和鬆動的水泥塊砸傷。

在達卡一間民營企業工作的薩基布（Sadman Sakib）表示：「我這輩子都沒經歷過這麼強烈的震動。當時我們在辦公室，家具開始搖晃。我們趕快從樓梯跑下樓，看見路上已經有人了。」

孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）敦促民眾保持冷靜，當局正在評估損失。他在一份聲明中說：「我們敦促每個人保持警惕，不要理會任何謠言和假訊息。如有必要，我們將透過熱線和官方頻道提供進一步指引。我們將繼續致力於保障所有公民的安全。」