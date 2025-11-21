呼應美終戰提案俄強硬要求？俄軍稱重奪烏克蘭重要堡壘

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯稱，任何有關烏克蘭的和平計畫都必須讓基輔與歐洲參與。(美聯社)

俄羅斯 軍隊近來持續在烏克蘭 東部哈爾科夫州（Kharkiv）推進，並於20日宣稱，再次攻下烏軍重要堡壘庫皮揚斯克市（Kupiansk）。在傳出上述消息之際，烏克蘭已正式收到美國提出的終戰提案，根據一名知情高層人士表示，該提案似乎呼應俄方的強硬要求，要烏克蘭讓渡俄方目前控制的領土。

中央社引述法新社報導，庫皮揚斯克在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭首日即告淪陷，同年9月烏軍收復這處鐵路樞紐。但最近幾個月，烏軍在前線處於劣勢。

根據電視轉播內容，西部集團軍指揮官庫佐夫列夫向總統普亭報告說，俄軍「已經完成解放庫皮揚斯克市」，他還說該市是「烏克蘭防線上的關鍵環節」。衝突爆發前，庫皮揚斯克約有5萬5000名居民。

美國方面近期提出一項新方案，基輔將必須割讓領土給莫斯科，並且將軍隊規模縮減一半以上。知情人士表示，目前尚不清楚美國總統川普本人是否支持這些方案。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯20日表示，任何有關烏克蘭的和平計畫，都必須讓基輔與歐洲參與，她表示，「我們必須明白，這場戰爭中有一方是侵略者，另一方是受害者。我們還沒看到俄羅斯方面提出任何讓步。」

卡拉斯表示，據她所知，烏克蘭或其歐洲盟友並未參與相關規畫。她說：「我們歡迎所有有意義的努力以結束這場戰爭，但如同我們先前所言，和平必須是公正且持久。」「如果俄羅斯真的渴望和平，早就可以同意無條件停火。」

法國外交部長巴霍則強調，烏克蘭的和平不能意味基輔「投降」，「我們需要展開討論，才能實現烏克蘭的公正與持久和平，而這些討論應該從接觸線上的停火開始，讓雙方能有秩序地針對領土與安全問題進行協商。」

另一方面，烏克蘭20日表示，已經接收到來自俄羅斯的1000具遺體。莫斯科方面稱，那是在戰爭中陣亡的烏克蘭士兵。這是雙方最近一次遺體交還行動。

中央社引述法新社報導，戰俘和陣亡士兵遺體交換是2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，基輔和莫斯科之間仍持續進行的少數合作領域之一。

烏克蘭機構「戰俘處遇協調總部」在社群媒體 上表示：「今天進行遺體運送返國作業。俄方宣稱是烏克蘭軍人的1000具遺體已歸返烏克蘭。」該機構指出，調查人員和專家「將盡快展開必要驗證，確認歸返遺體的身分」。

俄羅斯國營媒體引述未具名消息人士報導，以這1000具烏軍遺體交換30具俄軍遺體。

根據公開資訊，自戰爭爆發以來，烏克蘭已經從俄羅斯接回共計1萬5000具遺體。