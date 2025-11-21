我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

李在明投書埃及媒體：不能讓南北韓對話中斷

編譯中心╱綜合20日電
李在明稱，不能放任南北韓對話中斷。(歐新社)
正在訪問中東、非洲的南韓總統李在明20日抵達埃及開羅，他表示，將以務實、階段性方式推動韓半島無核化，不能放任南北韓對話中斷，必須開啟韓半島和平共存新時代。

韓聯社報導，李在明投書埃及當地官媒「金字塔報」表示，「不能讓南北韓對話中斷，不能放任北韓正提升核武能力的現況，我抱持著必須開啟韓半島和平共存、共同成長新時代的信念」。

李在明也提到，將從可行的領域開始，逐步擴大南北韓交流，並積極支援北韓與國際社會關係正常化。

李在明指出，「南韓與埃及都深刻理解，區域和平難以靠單一國家努力達成」。他提到，埃及在過去兩年加薩走廊局勢中，作為調解國展現不放棄對話的外交耐心；南韓也在過去70多年持續為東北亞與韓半島的和平努力。

李在明提到，因此希望一直為和平努力的南韓與埃及之間，能擴大「和平合作」範圍，也強調擴大兩國經濟、文化合作的重要性。李在明本篇投書的標題為「南韓與埃及，30年來一起走過的路與共同打造的未來」。

另一方面，南韓軍方20日表示，推測正在非武裝區域（DMZ）進行作業的部分北韓軍人19日再次越界；針對南韓提出釐清軍事分界線的軍事會談提議，北韓至今仍未回應。

南韓合同參謀本部表示，在北韓軍人越界後，南韓已對北韓違反停戰協定的行為採取既定程序措施，包括播放警告廣播及開槍示警，越界的北韓軍人隨後回到軍事分界線（MDL）以北區域。

南韓軍方日前正式透過聯合國軍司令部與北韓的聯絡管道提出軍事會談提議，希望以此釐清軍事分界線的基準線，但經過三天，北韓仍未回應。

根據南韓軍方統計，北韓軍人去年越界不到10次，但今年至今已經超過10次，次數明顯提升。韓聯社引述軍方人士表示，南韓軍方期待平壤當局的回應，但不考慮再次提案。

