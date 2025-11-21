我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

尹錫悅內亂罪「鐵證」翻車 關鍵證人：逮捕名單是看網路補寫的

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
被控內亂罪的尹錫悅可能因為證人的證據有瑕疵，逃過死劫。(美聯社)
被控內亂罪的尹錫悅可能因為證人的證據有瑕疵，逃過死劫。(美聯社)

南韓首爾中央地方法院20日繼續審理前總統尹錫悅內亂罪刑事案件。朝鮮日報報導，當天關鍵證人、國家情報院前第一次長（副院長）洪壯源出庭，就備受爭議的「逮捕名單」手寫備忘錄接受質詢。這份名單被檢方視為尹錫悅政府企圖逮捕國會議員與政敵的核心證據，包含多名在野黨議員與法官姓名。洪壯源供稱，名單部分內容來自其記憶，另有部分是事後參考「網路上網友製作的圖片」後補充寫入，當庭引發譁然。

尹錫悅親自出庭，穿深藍西裝、神情嚴肅，被罷免後首次現身憲法法院。辯方律師猛烈攻擊名單可信度，質疑洪壯源為何將網路擷取的圖片直接轉為手寫證據，並指其字跡潦草如「蚯蚓文字」。洪壯源解釋，當時處於緊急狀態，來不及正式列印，故以手寫方式記錄。辯方並追問名單是否真由尹錫悅下令，洪未正面回答，僅稱「當時氛圍如此」。

▲ 照片來源：X@monarchreport25（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

洪壯源的原話是：「有些名字是我記得的，有些是看了網路上的圖片後追加的。」 這段證詞直接重創檢方與彈劾方的論點，因為這份名單原本被檢方當作「尹錫悅政府內亂證據」的核心物證，現在證人自己承認部分內容是事後從網路補的，等於證明這份手寫備忘錄並非當時的「即時逮捕計畫」，而是混雜了後來網路上瘋傳的陰謀論圖片。

本案源於2024年底尹錫悅短暫宣布戒嚴令，檢方指控其策劃內亂。該手寫名單成為刑事審判的焦點證據，若被採信，尹恐面臨無期徒刑或死刑。韓國雖廢死，但法條仍在。

尹錫悅已在2025年4月被憲法法院彈劾罷免，成為韓國史上第二位被彈劾下台總統。韓國社會對此案仍高度分裂，在野黨要求嚴懲，國民力量黨則稱是「政治報復」。案件進展持續牽動韓國政局走向。

尹錫悅 彈劾 罷免

上一則

日中關係惡化 自民黨多人主張與中國保持對話

下一則

英媒：英首相施凱爾明年1月底訪問中國

延伸閱讀

韓國渡輪觸礁擱淺 船上267人全員獲救

韓國渡輪觸礁擱淺 船上267人全員獲救
韓國與阿聯同意合作 為星際之門計畫建AI資料中心

韓國與阿聯同意合作 為星際之門計畫建AI資料中心
韓聯社：美政府通知韓國 取消軍售非經常性費用豁免

韓聯社：美政府通知韓國 取消軍售非經常性費用豁免
好市多生鮮翻車？網友怨多款水果「不耐放、品質差」

好市多生鮮翻車？網友怨多款水果「不耐放、品質差」

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據