日本自民黨20日開會 討論修改安保3文件及非核三原則

自民黨20日上午開會討論提前修改「國家安全保障戰略」等3份安保相關文件，以及非核三原則、國防經費增加的新目標等。圖為日本海上自衛隊航艦。（路透）

日本 媒體報導，自民黨20日上午與國防部會及安保調查會一起開會，討論提前修改「國家安全保障戰略」等3份安保相關文件，以及非核三原則、國防經費增加的新目標等。

共同社報導，自民黨根據首相高市早苗 的指示，計畫明年4月彙整建議，政府預計明年年底前修改完成。會議討論如何加強國防能力，應對中國在台灣、東海及南海周邊的軍事動向、俄烏衝突以及北韓開發核彈。

自民黨還將討論修改防衛裝備轉移3原則，原則中限制防衛裝備要轉移國外，僅適用「救難、運送、警戒、監視、海上掃雷」等5類型，安保調查會長小野寺五典表示，出席委員中有好幾位認為應該取消5類型的規定，未來要進一步討論。

在自民黨與日本維新會的聯合執政協議中，明記要撤消5類型且提前修改安保3文件。其他討論包括依據無人機 的作戰新模式、加速部署長射程飛彈、是否應擁有核子動力潛艇等。「不擁有、不製造、不運進」核武器的非核三原則，是日本的基本核政策。高市早苗未明確表示，是否堅持「不運進」。

至於國防經費，現行3文件設定的目標是提高至國內生產毛額（GDP）的2%。美國川普政府要求日本進一步增加，希望占比提高至3.5%。