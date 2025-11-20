印尼火山噴發 警戒升至最高級 日本緊盯有無海嘯

印尼爪哇島東部的塞梅魯火山19日噴發，火山灰和氣體直衝天際達數公里，迫使官員將警戒層級提升至最高。(新華社)

路透19日報導，印尼 爪哇島最高峰塞梅魯（Semeru）火山當天噴發，該國火山主管機構已將其警戒級別升至最高。日本 放送協會引述日氣象廳報導，大規模火山噴發可能因氣壓波產生海嘯 ，若此次噴發引發海嘯並抵達日本，最早可能當晚約9時半在沖繩縣觀測到。

中央社引述法新社報導，印尼地質機構負責人穆罕默德表示，當地時間下午2時13分，位於熱門觀光勝地峇里島西方約310公里的塞梅魯火山爆發，噴出火山碎屑流。穆罕默德在聲明中表示：「建議民眾不要在塞梅魯火山口或山頂八公里範圍內活動，以防遭飛落的石頭擊中。」

印尼國家災害應變總署表示，火山灰柱高達13公里，已把周圍地區警戒提升至最高等級，該機構發言人指出，火山附近至少已有300名村民撤離到兩處臨時收容所。目前並未傳出人員傷亡。峇里島恩古拉萊機場當局表示，目前航班運作一切正常。

這次噴發連周邊國家也不敢小覷。日本氣象廳正密切關注火山噴發是否引發海嘯，倘若引發海嘯，預計最快於當地時間晚上9時30分左右抵達沖繩縣。

印尼地質災害減災及火山研究中心針對周邊地區維持二級警戒，所有人都不應靠近火山口方圓三公里之內。澳洲火山灰諮詢中心也轉發了這項警訊。英國外交部也建議公民不要靠近火山口五公里內。