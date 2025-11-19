我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

事故地點靠近「世越號」沉船 南韓267人渡輪觸礁擱淺全員獲救

編譯周辰陽／即時報導
載有267人的南韓渡輪「珍妮維亞女王二號」19日晚間在新安郡長山島近海觸礁擱淺。(美聯社)
載有267人的南韓渡輪「珍妮維亞女王二號」19日晚間在新安郡長山島近海觸礁擱淺。(美聯社)

南韓一艘載有267人的渡輪19日晚間在全羅南道新安郡長山面長山島近海觸礁擱淺。南韓海洋警察廳20日表示，事發數小時內船上所有人已成功獲救，初步研判導航失誤可能是肇事主因。

韓聯社與路透報導，這艘名為「珍妮維亞女王二號」（Queen Jenuvia II）的2萬6546噸渡輪載有246名乘客與21名船員，原本從濟州島開往木浦港，據報於當地時間晚間8時17分左右，在首爾以南366公里的無人島「鵲島」（Jok Islet）附近觸礁擱淺。

「珍妮維亞女王二號」擱淺地點靠近2014年「世越號」沉船事故的珍島外海，據稱有一半船身擱上鵲島，影像則顯示船頭似乎卡在一個小島的邊緣，但船身保持直立。部分乘客透過社群媒體即時描述當下狀況，一名乘客寫道：「聽到一聲巨響，接著船身傾斜。廣播通知大家穿上救生衣，我們於是穿好後，到頂層甲板等待。」

▲ 影片來源：YouTube＠연합뉴스 Yonhapnews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「世越號」當年奪走300多條人命，在濟州島工作的潛水教練金南鉉（音）接受路透採訪時表示：「我以為自己可能會死，聲音太大了。但看過『世越號』事故後，我知道遇到這種情況必須保持冷靜、移動到外面、穿上救生衣，然後等待。」

據報導，當時天氣良好，風力微弱。海警廳動員17艘巡邏艇、4艘沿岸救援船、一架飛機及特別救援人員參與救援行動。乘客則穿著救生衣，相當平靜地等待轉移到救援船上，兒童、孕婦與年長乘客據報優先撤離，其他乘客與船員則穿著救生衣在甲板上等待輪到自己。事件中未傳出有人受重傷，但有27人因觸礁時的衝擊感到疼痛。船上所有人已透過海警廳及其他船隻安全轉移至附近港口。

海事當局研判，渡輪觸礁疑與人為疏失有關。海警廳表示，已在船首發現一處破洞，但目前尚未偵測到進水。廳長金容珍在記者會上說，初步看來可能是船長或導航員的錯誤所致，強調「所有可能性都不排除」，並將展開全面調查。

韓國渡輪觸礁擱淺 船上267人全員獲救

AI晶片熱潮助攻 台灣10月出口拉大與南韓差距

韓拚第4大軍火出口國 李在明親赴阿聯爭取150億美元大單

取代日本成中國客旅遊最熱目的地 南韓網友：拜託別來

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據