我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？中方「小事化大」有2盤算

單向情感關係新趨勢 劍橋2025代表字：Parasocial

繼承安倍遺志 高市早苗傳密謀聖誕節後閃電參拜靖國神社

編譯張佑生／即時報導
日本首相高市早苗。（歐新社）
日本首相高市早苗。（歐新社）

日本小學館旗下周刊《News Post Seven》18日爆料，自民黨內高市派議員間在傳，現任日本首相高市早苗正醞釀靖國神社參拜計畫，可能選在12月26日這天突然行動。此日期正是12年前（2013年）安倍晉三第二次上台後，唯一一次以首相身份參拜靖國神社的日子。

文章分析，這天被視為「X Day」（執行日），主要原因是年底外交與國會日程相對空檔：國會閉會、聖誕節後外國元首多放假、亞洲鄰國領袖也進入年假模式，外交抗議與媒體關注度會降到最低，相較8月15日終戰紀念日或春秋例大祭，政治與外交「制約最少」。

高市早苗從議員時代起，幾乎每年春秋例大祭與8月15日都堅持參拜靖國神社，從未缺席。報導指出，她上任首相後雖暫時低調，但保守派支持者持續施壓，要求她實現「首相參拜」的競選承諾，此次「電擊參拜」被視為最可行的突破方式。

若成真，這將是安倍2013年後，首位現任首相參拜靖國神社。政論家藤井嚴喜說，這是高市「繼承安倍遺志」的象徵動作，選在12月26日是合理的。

安倍晉三在2013年12月26日，正好是他第二次上任首相滿一周年當天，以現任首相身分親自前往靖國神社參拜，全程約30分鐘，穿著正式燕尾服、由神職人員引導、本人獻上玉串料（參拜費用），並在參拜後公開發表談話。

靖國神社 安倍 高市早苗

上一則

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

延伸閱讀

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市
中日官員北京磋商 毛寧：嚴肅敦促日方收回錯誤言論

中日官員北京磋商 毛寧：嚴肅敦促日方收回錯誤言論
中媒：高市早苗上台不到1個月 已得罪中俄韓朝4國

中媒：高市早苗上台不到1個月 已得罪中俄韓朝4國
高市言論還在燒 解放軍空軍發視頻「槍上膛 劍出鞘」

高市言論還在燒 解放軍空軍發視頻「槍上膛 劍出鞘」

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費