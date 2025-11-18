血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理哈希納：政治報復

孟加拉前總理哈希納的案件結束歷時數月的審判後，學生們在達卡街頭進行慶祝。(路透)

孟加拉前總理哈希納因鎮壓學運導致數人死亡，17日遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑 ；哈希納否認指控，並稱判決「帶有偏見、出於政治動機」，孟加拉外交部要求將她引渡回國，但印度 目前還沒有採取進一步動作。

孟加拉國際戰犯法庭歷經數個月審理，17日認定哈希納去年鎮壓學生發起的抗議，導致數人死亡，因此判她死刑；並以「違反人道罪」為由，另判她無期徒刑。

哈希納去年8月被趕下台後，就逃到印度新德里，並一直待到現在，她17日接受今日印度（India Today）採訪時，指控尤努斯領導的臨時政府策畫了一場「報復性的起訴」，目的是要讓她永遠消失在孟加拉的政治舞台。

哈希納目前位於德里的一安全處，印度方面也正為她提供全面性的保護。哈希納先前告訴印度斯坦時報：「我非常感謝印度人民在過去一年為我提供了一個安全的避風港。」

針對孟加拉國際戰犯法庭做出的判決，哈希納除了完全否認對她的指控，還堅稱判決結果「早就定了」。哈希納稱，她「沒有獲得公平的機會，無法在法庭上為自己辯護，甚至不能選擇可以信任的律師來代表她」。

哈希納進一步指控，孟加拉國際戰犯法庭「沒有任何公正可言」，且「專門起訴她所屬的孟加拉人民聯盟（Awami League）成員，對其政敵涉嫌犯下的暴力行為卻置之不理」。

她指控尤努斯在「違反憲法且獲極端分子支持的情況下」奪取政權，並稱在尤努斯掌管孟加拉期間，學生、教師、醫生等群體的抗議活動都遭到鎮壓，且「其中一些手段極其殘暴」，其中包括和平示威者遭到槍殺、記者面臨酷刑與騷擾等。

哈希納提到，去年的動亂，是「孟加拉的悲劇」，但否認針對她策畫預謀殺人的指控，她稱檢方沒有提出「任何足以讓人信服的證據」，就把她與大規模暴力事件連在一起。

哈希納指控孟加拉臨時政府不肯接受這樣的調查，「因為他們知道國際刑事法院（ICC）會宣告我無罪。」

哈希納遭判刑後，孟加拉就正式要求將哈希納移交給孟加拉，並稱那是印度的「義務」。孟加拉外交部的聲明寫道：「我們呼籲印度政府立即將被定罪者移交給孟加拉當局，因為根據兩國現行的引渡條約，這對印度來說，是種有強制性的義務。」

孟加拉外交部在信中寫道：「任何國家向這些被判違反人道罪者提供庇護 ，都是極為不友善的行為，是對正義的漠視。」

孟加拉2026年2月將進行大選，孟加拉人民聯盟成員已被禁止參選，對哈希納的判決讓孟加拉政治緊張的局勢加劇。專家警告，孟加拉的動盪還有可能持續惡化。

針對哈希納的問題，印度外交部17日發表聲明說：「身為近鄰，印度始終致力於推動維護孟加拉人民利益的最大化，包括該國的和平、民主、包容、穩定，我們將始終與全部的相關利益者進行有建設性的接觸。」