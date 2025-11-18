我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

沙烏地聖城巴士撞油罐車起火 印度朝聖者至少45死

編譯中心╱綜合17日電
一輛載滿印度朝聖者的巴士17在沙烏地阿拉伯聖城麥地那附近與油罐車相撞燃起大火，至少45人喪命，成為沙國近年最嚴重的交通事故之一。（取材自Ｘ平台）
印度警方17日表示，一輛載滿印度朝聖者的巴士在沙烏地阿拉伯聖城麥地那附近發生死亡車禍，至少45人喪命，成為沙國近年最嚴重的交通事故之一。

中央社引述法新社報導，印度海德拉巴市（Hyderabad）警察局長薩賈納爾告訴記者：「這起在沙烏地阿拉伯發生、涉及印度朝聖者的巴士事故令人痛心。」多名捲入這起意外的印度公民據報來自海德拉巴市。

薩賈納爾說道：「根據初步資訊，事發當時巴士上有46人，但只有一人生還，令人非常哀痛。」沙烏地阿拉伯官員尚未公布車禍死亡人數。

「印度人報」報導，這輛巴士在距離麥地那（Medina）約25公里處與一台油罐車撞擊並起火。

根據英國廣播公司（BBC），這些印度朝聖者是為了進行副朝（Umrah）而前往沙烏地阿拉伯，副朝是伊斯蘭教最大朝聖活動朝覲（Hajj）的縮短形式。

印度總理莫迪17日稍早在社群媒體發文表示哀悼，並指印度大使館正與當地的沙烏地阿拉伯官員合作處理此事。

根據聯合國2023年發布的聲明，交通事故是在沙烏地阿拉伯造成人員傷亡的主因之一，沙國的交通事故死亡率也長期高於其他高收入國家。

運載朝聖者在沙烏地阿拉伯幾個聖地之間移動經常具有危險性，尤其是在朝覲期間，道路因大量巴士湧入而長期壅塞，這時的混亂易於引發事故。

