沙烏地聖城巴士撞油罐車起火 印度朝聖者至少45死

一輛載滿印度朝聖者的巴士17在沙烏地阿拉伯聖城麥地那附近與油罐車相撞燃起大火，至少45人喪命，成為沙國近年最嚴重的交通事故之一。（取材自Ｘ平台）

印度 警方17日表示，一輛載滿印度朝聖者的巴士在沙烏地阿拉伯 聖城麥地那附近發生死亡車禍，至少45人喪命，成為沙國近年最嚴重的交通事故之一。

中央社引述法新社報導，印度海德拉巴市（Hyderabad）警察局長薩賈納爾告訴記者：「這起在沙烏地阿拉伯發生、涉及印度朝聖者的巴士事故令人痛心。」多名捲入這起意外的印度公民據報來自海德拉巴市。

薩賈納爾說道：「根據初步資訊，事發當時巴士上有46人，但只有一人生還，令人非常哀痛。」沙烏地阿拉伯官員尚未公布車禍死亡人數。

「印度人報」報導，這輛巴士在距離麥地那（Medina）約25公里處與一台油罐車撞擊並起火。

根據英國廣播公司（BBC），這些印度朝聖者是為了進行副朝（Umrah）而前往沙烏地阿拉伯，副朝是伊斯蘭教最大朝聖活動朝覲（Hajj）的縮短形式。

印度總理莫迪17日稍早在社群媒體 發文表示哀悼，並指印度大使館正與當地的沙烏地阿拉伯官員合作處理此事。

根據聯合國2023年發布的聲明，交通事故是在沙烏地阿拉伯造成人員傷亡的主因之一，沙國的交通事故死亡率也長期高於其他高收入國家。