平壤頻越界埋雷 南韓罕見提軍事會談 盼釐清軍事分界線

編譯中心╱綜合17日電
報導稱北韓士兵近期在兩韓邊境非軍事區（DMZ）內作業，多次越過軍事分界線（MDL），迫使南韓軍隊數度鳴槍示警；圖為旅客可搭乘「DMZ和平列車」前往電鐵京義線最北端的車站「臨津江站」。(本報系資料照片)

朝鮮半島軍事緊張情勢升高，南韓軍方17日罕見就非武裝地區（DMZ）內軍事分界線（MDL）基準線設定的問題，正式向北韓提出軍事會談邀請，以避免未來在邊境地區發生衝突。

南韓國防部國防政策室長金洪哲17日就「非武裝地區軍事分界線相關會談提案」發表談話，表示北韓軍方17日在非武裝地區內軍事分界線一帶設置戰術道路及鐵欄杆，並埋設地雷，部分人員在作業過程中越過軍事分界線，多次發生越界入侵南韓情況。

他說，南韓軍方目前都依照作戰執行程序進行警告廣播或開火示警，將北韓軍人驅離南韓境內，這種狀況不斷發生，導致非武裝地區內的緊張局勢加劇，很有可能發展成兩韓軍事衝突。

為預防這種偶發衝突，緩解軍事緊張局面，南韓軍方認為有必要設定軍事分界線基準線，因此提出會談邀請，「具體會談日程、場所等都可以透過板門店商議」，金洪哲說，這項提案是為了緩解朝鮮半島緊張局勢及恢復兩韓軍事信賴關係，期待北韓積極快速的回應。

由於兩韓軍事熱線目前處於斷聯，這次提案據稱是透過聯合國軍司令部與北韓軍方的聯絡管道傳達。

據韓聯社報導，兩韓在1953年7月27日簽訂停戰協議後，同年8月為標示軍事分界線，以500公尺以內的間隔設置了1200多個標示牌；但在1973年發生聯合國軍維修標示牌時遭北韓軍方槍擊事件後，軍事分界線標示牌就未再進行維護，目前約只剩下200多個。

金洪哲說明，在多數標示牌已損壞的狀況下，兩韓在部分區域對於分界線的認定有所差異，這也導致北韓軍方去年4月開始在非武裝地區內進行作業後，反覆發生越界事件，因此希望藉由這次會談提案預防兩韓之間的偶發衝突，緩解緊張局勢。

兩韓在2000年後曾舉行兩次部長級軍事會談、10次將軍級軍事會談及40次實務會議，但在2018年10月舉行將軍級會談後，至今已超過七年未再舉行軍事會談。

