風水輪流轉 西班牙明年預算赤字比率將低於德國

編譯劉忠勇／綜合外電
如今，西班牙舉債成本已低於法國。（美聯社）
西班牙明年預算赤字占經濟比率將縮減到比德國還低，兩國財政形成風水輪流轉是近20年來僅見。

這個曾在歐元區危機中受創最深的歐盟第四大經濟體，因多年強勁的經濟成長和稅收增加，赤字持續縮減。根據西班牙央行最新預測，西班牙預算赤字今年將連續五年下滑，2025年降至GDP的2.5%，明年則可望進一步縮至2.3%。

至於德國，根據獨立顧問機構德國經濟專家委員會預測，德國預算赤字2026年將自今年GDP的2.3%升至3.1%。分析師預期，接下來幾年可能更逼近4%。

距歐元區債務危機落幕已17年，當年被部分分析師貼上「歐豬四國」（PIIGS）標籤的葡萄牙義大利、愛爾蘭、希臘和西班牙，如今的財政走勢反而優於當年出手穩定歐元區的德國和法國。

在法國，歷屆內閣多次設法藉由削減開支來縮減財政赤字，但因得不到民意支持而接連垮台。

瑞士私人銀行 J Safra Sarasin 首席經濟學家尤尼烏斯（Karsten Junius）接受英國金融時報訪問時說：「這些財政走向的差異，可見歐元區各國之間的排序，自歐債危機以來已大為改觀。」

西班牙經濟前景好轉，也推升其公債買氣，義大利和希臘的情況也是如此。

西班牙10年期公債高於德國指標公債（Bund）的利差降至約0.5個百分點，為歐債危機爆發前以來最低，當時利差一度飆破6個百分點。

如今，西班牙舉債成本已低於法國，而法國長期以來一直被視為歐元區最安全的舉債國之一。盡管赤字預料將擴大，德國的公債仍被視為歐元區的避險資產，因為德國仍是歐元區最大經濟體，債務負擔也比美國等其他主要經濟體更輕。

諷刺的是，西班牙目前的財政體質反而受惠於政治僵局。因為總理桑傑士領導的是少數政府，無法在國會取得足夠票數通過新預算，導致國家只能把2023年的預算原封不動地延長使用。這也使西班牙政府無法推出任何大規模支出，藉由預算法規中的部分彈性空間，僅能小幅提高國防支出。

德國 義大利 葡萄牙

