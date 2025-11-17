毒梟殺市長 墨西哥Z世代領軍街頭抗議 衝擊總統府廣場

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
數以千計民眾走上墨西哥市街頭抗議，與警方發生暴力衝突。(路透)
抗議狂潮席捲墨西哥，15日在「Z世代」領軍下有數以千計的民眾走上墨西哥市街頭，抗議政府貪汙腐敗、毒品暴力。與此同時，墨西哥多座城市當天也出現類似的抗議活動。墨西哥市的抗議與暴動至少造成120人受傷。

本月稍早墨西哥的米卻肯州(Michoacan)魯阿潘市(Uruapan)嚴厲打擊毒品犯罪的市長曼索(Carlos Manzo)遭到暗殺，引爆民眾間對毒品暴力與總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)政府治安政策早就不滿所積累的怒火。

15日在「Z世代」於社群媒體的動員下，數以千計民眾走上墨西哥市街頭，發動示威抗議。盡管此一抗議行動是由Z世代主導，但是參與民眾涵蓋各個年齡層。與此同時，自北邊的提華納(Tijuana)到南邊的瓦哈卡(Oaxaca)的數十座城市，當天也都出現類似的抗議行動。

抗議群眾者舉著寫有「我們都是曼索(Carlos Manzo)」的標語，同時還揮舞象徵全球青年行動的海盗旗。

在墨西哥市，抗議群眾聚集在索卡洛廣場(Zocalo Plaza)，這是總統薛恩鮑姆辦公室所在。一位舉海盗旗的民眾，29歲的企業顧問馬薩(Andres Massa) 表示：「我們需要安全。」

墨西哥市警方表示，這場示威抗議行動原本相當平和，但是在幾小時後演變成暴動衝突，群眾開始向鎮暴察丟擲石塊，警方則報以盾牌、警棍與滅火器。這場暴動導致100名警察受傷，其中有40名需要醫院治療，同時還有20位民眾受傷。

社群媒體上有許多警方踢打抗議群眾的畫面，有記者表示被一名警察踢倒在地，然後有多名警察圍上來踢他的臉部，其中一位還威脅要殺了他。

墨西哥第二大城瓜達拉哈拉(Guadalajara)也發生暴動，根據警方表示，有47人遭到逮捕，13人受傷，包括3名警察。

去年10月上台的薛恩鮑姆是墨西哥有史來首位女總統，雖然她執政第一年的支持率超過70%，但由於發生多起重大謀殺案，使她的治安政策備受批評。她日前才表示：「我們必須對暴力說『不』。」

數以千計民眾走上墨西哥市街頭抗議，與警方發生暴力衝突。(路透)
