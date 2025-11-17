我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

中俄反對 美推「加薩穩定部隊」恐受挫 俄提替代方案

編譯中心／綜合16日電
以哈戰爭長達兩年，造成加薩地區多數的巴勒斯坦人流離失所。圖為在加薩南部的汗尤尼斯一處墓園內，許多家庭被迫居棲身墓地。（歐新社）
以哈戰爭長達兩年，造成加薩地區多數的巴勒斯坦人流離失所。圖為在加薩南部的汗尤尼斯一處墓園內，許多家庭被迫居棲身墓地。（歐新社）

美國與多個阿拉伯和穆斯林國家發表聯合聲明，呼籲聯合國安理會迅速通過一項決議案，支持美國總統川普加薩和平方案；美國的最新決議，首次提出未來建立巴勒斯坦國的可能。安理會將於17日表決，在擁有否決權的中國與俄羅斯反對下，美國推動「穩定部隊」授權恐受挫。

在14日發表的聯合聲明中，美國、卡達、埃及、阿聯、沙烏地阿拉伯、印尼、巴基斯坦、約旦和土耳其共同支持這項美方提出的決議，並尋求迅速通過決議。

美國上周在安理會啟動決議草案的協商，支持川普提出的和平計畫，並落實巴以停火協定。草案對建立和平委員會表示歡迎，也授權成員國組成一支臨時國際穩定部隊，與以色列、埃及和新訓練的巴勒斯坦警員合作，保護邊界地區安全，將加薩非軍事化。

美國的最新決議沒有直接提及兩國方案，但納入了川普和平方案中所提、在巴勒斯坦自治政府完成改革後，「一條讓巴勒斯坦實現自決和建國的可信途徑所需條件或終於到位」。美國等國家在聯合聲明中，更進一步稱決議案「為巴勒斯坦實現自決和建國提供了一條途徑」。

安理會17日表決但能否通過仍不明朗，外交界消息人士指出，美國的決議案仍存在一些疑問。其中最主要是美國方案缺乏由安理會監督的機制，以及關於巴勒斯坦自治政府扮演的角色，或是國際維和部隊的詳細權限，都仍待釐清。美聯社報導，據聯合國外交官透露，中俄兩國已要求刪除「和平委員會」條款，將其自整份決議草案中移除。據美聯社取得的最新草案，美方仍保留「和平委員會」的相關措辭，在文件中新增支持「巴勒斯坦自決」的文字，但其他國家認為措辭模糊、力道不足。

此外，俄羅斯也提出替代方案，據報俄方的草案既不授權設立和平委員會，也不授權立即向加薩部署國際部隊。

巴勒斯坦 加薩 川普

上一則

日媒：中下一步恐召回駐日大使 繼續升高經濟報復

下一則

反制日本 中國海警：釣魚台領海巡航 北京發布留學預警

延伸閱讀

美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土協議 警告變卦將報復

美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土協議 警告變卦將報復
加薩帳棚營地入冬首場強降雨 基礎設施崩壞加劇災情

加薩帳棚營地入冬首場強降雨 基礎設施崩壞加劇災情
貝森特：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議

貝森特：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議
封面故事／右翼民粹運動 MAGA改變了美國

封面故事／右翼民粹運動 MAGA改變了美國

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉