中俄反對 美推「加薩穩定部隊」恐受挫 俄提替代方案

以哈戰爭長達兩年，造成加薩地區多數的巴勒斯坦人流離失所。圖為在加薩南部的汗尤尼斯一處墓園內，許多家庭被迫居棲身墓地。（歐新社）

美國與多個阿拉伯和穆斯林國家發表聯合聲明，呼籲聯合國安理會迅速通過一項決議案，支持美國總統川普 的加薩 和平方案；美國的最新決議，首次提出未來建立巴勒斯坦 國的可能。安理會將於17日表決，在擁有否決權的中國與俄羅斯反對下，美國推動「穩定部隊」授權恐受挫。

在14日發表的聯合聲明中，美國、卡達、埃及、阿聯、沙烏地阿拉伯、印尼、巴基斯坦、約旦和土耳其共同支持這項美方提出的決議，並尋求迅速通過決議。

美國上周在安理會啟動決議草案的協商，支持川普提出的和平計畫，並落實巴以停火協定。草案對建立和平委員會表示歡迎，也授權成員國組成一支臨時國際穩定部隊，與以色列、埃及和新訓練的巴勒斯坦警員合作，保護邊界地區安全，將加薩非軍事化。

美國的最新決議沒有直接提及兩國方案，但納入了川普和平方案中所提、在巴勒斯坦自治政府完成改革後，「一條讓巴勒斯坦實現自決和建國的可信途徑所需條件或終於到位」。美國等國家在聯合聲明中，更進一步稱決議案「為巴勒斯坦實現自決和建國提供了一條途徑」。

安理會17日表決但能否通過仍不明朗，外交界消息人士指出，美國的決議案仍存在一些疑問。其中最主要是美國方案缺乏由安理會監督的機制，以及關於巴勒斯坦自治政府扮演的角色，或是國際維和部隊的詳細權限，都仍待釐清。美聯社報導，據聯合國外交官透露，中俄兩國已要求刪除「和平委員會」條款，將其自整份決議草案中移除。據美聯社取得的最新草案，美方仍保留「和平委員會」的相關措辭，在文件中新增支持「巴勒斯坦自決」的文字，但其他國家認為措辭模糊、力道不足。

此外，俄羅斯也提出替代方案，據報俄方的草案既不授權設立和平委員會，也不授權立即向加薩部署國際部隊。