加薩連日暴雨 水淹帳篷營地

編譯中心／綜合16日電
許多加薩人民住在穆瓦西（Muwasi）帳篷營地裡。（美聯社）
加薩地帶連日遭遇強降雨引發洪災，部分民眾居住的帳篷營地遭淹浸。入冬第一場強降雨15日侵襲廣大的穆瓦西（Muwasi）帳篷營地，洪水湧入部分地區。經歷兩年戰爭後，此地基礎設施毀損、積水問題嚴重，居民不堪其擾。

居民試圖挖溝防止雨水淹入帳篷，自13日開始的間歇性降雨從破裂的帆布和臨時遮蓋物中滲入，浸濕了家庭僅存的物品，強風則可能吹倒帳篷。

兩周前，納加（Bassil Naggar）以約712美元的黑市價格買了一頂新帳篷，但雨水仍不斷滲入。他說，鄰居的帳篷與物品全被破壞，「積水有數公分深，但這裡沒有任何真正的排水設施」。

赤腳的孩子們在水坑中嬉戲，婦女們在陰雲下於戶外煮茶。有人試圖躲進毀損的建築物內，即便那些建物隨時可能倒塌，裂開的洞口僅以塑膠片覆蓋。

當地民防部門發言人說，裂開、破損的房屋隨時可能坍塌，數以千計流離失所者的帳篷已受損，但救助資源有限。有居民試圖挖溝渠，阻止洪水湧入帳篷，暴雨浸透居民僅有的少量財物，強風也吹倒了帳篷，阻礙居民收集稀缺的食物和物資。

根據聯合國資料，今年稍早穆瓦西收容多達42.5萬名流離失所的巴勒斯坦人，其中絕大多數居住在臨時帳篷內。以色列與哈瑪斯（Hamas）的戰爭使加薩逾200萬人口的大部分被迫逃離家園。

穆瓦西原本多是未開發的沙丘，以軍在戰爭初期將其指定為「人道區」後才大量聚集流離失所者。

以色列負責加薩人道援助的國防單位表示，他們允許運入毯子與厚防水布等冬季物資，但援助組織警告，當冬季低溫與地中海強烈海風吹襲時，這些物資遠不足以應付需求。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處主任專員拉扎里尼表示，加薩現時寒冷潮濕，流離失所者面臨嚴冬，民眾需要更多避難物資。

加薩 巴勒斯坦 聯合國

