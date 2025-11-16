衛報：美擬剖半加薩 「綠區重建、紅區廢墟」惹議

根據英國衛報取得的美國軍方文件，美國計劃將加薩走廊長期分為「綠區」、「紅區」。圖中這處加薩市沿海區域將被劃為「紅區」，不會有維和部隊駐紮，也沒有重建計劃。（路透）

英國衛報引述美國文件和知情官員報導，華府擬把加薩 畫為東、西兩部分，以目前以軍控制的「黃線」為界，東部的「綠區」交以色列和國際部隊管控並會展開重建，續由哈瑪斯管治且料為加薩巴人集中居住地的西部「紅區」，則維持現狀不納入重建安排、「繼續維持廢墟狀態」。報導指如果計畫落實，華府能否如承諾般最終讓巴人管治加薩作為持久政治解決辦法，備受懷疑。外界也質疑，美國是否意圖讓加薩在停火後陷入「非戰非和」的模糊狀態。

另據中央社引述法新社報導，美國上周正式在聯合國安全理事會（UNSC）就加薩走廊議題決議文啟動協商，內容包含美國總統川普 的和平計畫。外交界人士透露，安理會將在17日進行表決。

衛報報導，一些標示為「非機密」的文件顯示，美軍中央司令部本月較早前擬定在加薩「黃線」以東設立「綠區」，著手重建，吸引加薩居民遷往生活，促進繁榮。

川普「20點和平計畫」所謂部署於非軍事區的「國際穩定部隊」（ISF），起初包括數百人，之後逐步增加至2萬人。美國官員稱重建「綠區」是柔性手段，希望吸引巴勒斯坦 人自願遷移。但批評者指出，「綠區」令人聯想到美軍過去在巴格達與喀布爾的失敗。外交人士直言：「美國不想付錢。」

至於靠近地中海仍由哈瑪斯管治的「紅區」，面積不到原加薩地區的一半，但加薩約200萬人口將主要集中居住於這區，且沒有維和安排或重建計畫。

報導強調，美以對加薩日後的規畫正在急速推進和瞬息萬變。此前幾周還在討論設立多個通過以色列安全審查的臨時房屋區、讓估計不足整體加薩巴人2%生活的「交替安全社區」（Alternate Safe Communities）計畫，但衛報表示此方案上周已經放棄，各人道組織14日表示仍未收到通知。

不過，衛報指出，倘無切實可行的國際維和計畫和大規模重建，以軍又不撤離，加薩有陷入停滯不前的風險。參與斡旋的外交人員亦警告，分裂的加薩既非戰爭又非和平，巴人無法實現自治。

此計畫與川普上月承諾的「讓巴勒斯坦人在全加薩實現自治」明顯有矛盾。一名美國官員坦言：「那只是願景，需要時間，而且絕不容易。」