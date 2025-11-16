風暴「克勞第亞」襲英、葡 釀洪災3死

我的頻道

編譯中心／綜合15日電
風暴克勞第亞（Claudia）侵襲，英國威爾斯東南部城鎮蒙茅斯及周邊地區15日遭到洪患重創，救援人員漏夜動員。（路透）
風暴克勞第亞（Claudia）侵襲，英國威爾斯東南部城鎮蒙茅斯及周邊地區15日遭到洪患重創，救援人員漏夜動員。（路透）

葡萄牙當局15日表示，風暴克勞第亞（Claudia）帶來的惡劣天氣在該國導致3人喪命、數十人受傷；在英國方面，克勞第亞在威爾斯和英格蘭造成嚴重洪災，救援人員正協助民眾撤離。

路透報導，葡萄牙及鄰國西班牙的部分地區過去數天遭遇克勞第亞風暴引發的極端天候，這場風暴15日也席捲英國和愛爾蘭部分地區。

葡萄牙救援人員13日在與首都里斯本隔河相對的費爾瑙費胡（Fernao Ferro）地區，在一棟淹水民宅裡發現一對年長夫婦的遺體。緊急服務部門指出，葡萄牙南部阿布菲拉甚至遭龍捲風侵襲，龍捲風破壞並摧毀一座露營場的多輛拖車，根據地方民防官員品圖，一名85歲英國老婦在那裡身亡，附近飯店有28人受傷。

在英國，威爾斯（Wales）東南部城鎮蒙茅斯（Monmouth）及周邊地區也遭到洪患重創。

南威爾斯消防救援隊表示，他們正進行救援、撤離和民眾安全檢查工作。

威爾斯政府發言人說道：「克勞第亞風暴夜間在威爾斯部分地區造成嚴重淹水，持續影響民宅、商家、交通和能源基礎設施。」

空拍影像顯示，蒙茅斯大部分地區都有淹水情況，城鎮中心和住宅區因鄰近河流夜間決堤而遭淹沒。

葡萄牙 龍捲風

