風暴克勞第亞葡萄牙釀3死 侵襲英國引發洪災

中央社／里斯本15日綜合外電報導
葡萄牙當局今天表示，風暴克勞第亞（Claudia）帶來的惡劣天氣在該國導致3人喪命、數十人受傷；在英國方面，克勞第亞在威爾斯和英格蘭造成嚴重洪災，救援人員正協助民眾撤離。

路透社報導，葡萄牙及鄰國西班牙的部分地區過去數天遭遇克勞第亞風暴引發的極端天候，這場風暴今天也席捲英國和愛爾蘭部分地區。

葡萄牙救援人員本月13日在與首都里斯本隔河相對的費爾瑙費胡（Fernao Ferro）地區，在一棟淹水民宅裡發現一對年長夫婦的遺體。

緊急服務部門指出，葡萄牙南部阿布菲拉（Albufeira）今天甚至遭龍捲風侵襲。從遠處拍攝的網路影片顯示，龍捲風破壞並摧毀一座露營場的多輛拖車，根據地方民防官員品圖（Vitor Vaz Pinto），一名85歲英國老婦在那裡身亡。

品圖還提到，附近飯店有28人受傷，其中2人傷勢嚴重被送醫治療。

在英國，威爾斯（Wales）東南部城鎮蒙茅斯（Monmouth）及周邊地區今天遭到洪患重創。

南威爾斯消防救援隊表示，他們正進行救援、撤離和民眾安全檢查工作。

威爾斯政府發言人說道：「克勞第亞風暴夜間在威爾斯部分地區造成嚴重淹水，持續影響民宅、商家、交通和能源基礎設施。」

空拍影像顯示，蒙茅斯大部分地區都有淹水情況，城鎮中心和住宅區因鄰近河流夜間決堤而遭淹沒。

葡萄牙 龍捲風

球星C羅資格賽肘擊吞紅牌 恐缺席世界盃葡萄牙首役
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英
大氣河風暴剛過去 又3場將接踵而至
AI投資戰 微軟在葡萄牙撒100億 Google在德砸58億

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了
華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑
