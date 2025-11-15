我的頻道

教宗良十四世會好萊塢名人 史派克李贈紐約尼克球衣

內華達州搶道引路怒 11歲男童上學途中遭槍擊身亡

土裔德國旅客疑中毒釀3死 伊斯坦堡飯店疏散房客

中央社／伊斯坦堡15日綜合外電報導
土耳其媒體報導，來自德國的土裔觀光客一家4口疑似因為中毒，導致母親與2名子女喪命後，他們在伊斯坦堡下榻的飯店今天已疏散所有客人。

土耳其「今日報」（Birgun）報導，這間未公開名稱的飯店位於伊斯坦堡舊城區附近的法提區（Fatih），其所有客人均已轉至其他飯店安置，但未提到涉及人數。

根據今日報，同間飯店今天還有另外2名旅客因出現噁心跟嘔吐症狀而送醫，但報導沒有提供進一步細節。

出現中毒情況的家庭在博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）大橋下的奧塔科伊區（Ortakoy）品嚐多種人氣街頭小吃後，本月12日開始感到不適。

土耳其司法部長表示，這家人被送醫治療，但年僅6歲、3歲的子女於13日過世，母親也於14日不治。

伊斯坦堡地區衛生首長古納（Abdullah Emre Guner）昨天深夜在社群媒體X平台發文寫道，這家人的父親仍「情況危急」。

各家媒體報導了他們可能吃過的各種食物，不過土耳其「自由日報」（Hurriyet）網站今天指出，調查人員也發現，飯店1樓有房間最近曾噴灑殺蟲劑。

自由日報補充道，土耳其警方已拘留1位飯店員工和2名除蟲工人，因這起疑似中毒事件遭到拘留的相關人士增至7人。

土耳其 觀光 司法部

