我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

日本熊害已奪13命 美國務院向在日公民罕發野生動物警示

編譯中心╱綜合13日電
日本東北部秋田縣秋田市，一輛警車在發現熊蹤跡的居民區巡邏，為應付日益嚴重的熊襲擊事件，警方成立了「熊類控制特遣隊」，開始使用步槍獵殺熊。(歐新社)
日本東北部秋田縣秋田市，一輛警車在發現熊蹤跡的居民區巡邏，為應付日益嚴重的熊襲擊事件，警方成立了「熊類控制特遣隊」，開始使用步槍獵殺熊。(歐新社)

「注意熊出沒。」美國國務院13日透過社群媒體X，向在日本北部的美國公民發出罕見「野生動物警示」，指部分地區熊出沒及攻擊事件增加，要公民保持警覺，勿單獨前往熊出沒區域。

國務院表示，日本札幌市圓山公園鄰近美國總領事館，近期有人發現熊的蹤跡，當地政府關閉園區兩周。雖然領事館位於公園外，「我們仍提醒所有遊客保持警惕及留意周遭」。北海道和秋田縣住宅區也曾發現熊蹤跡，建議美國公民勿獨自前往熊出沒區域。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，國務院很少就野生動物攻擊事件向公民示警，多數警報都是提醒注意潛在的安全威脅或天災。整體而言，美國對日本的旅遊警示等級仍是最低，採一般預防措施即可。

美聯社日前報導，冬眠季節來臨之際，棕熊及黑熊外出覓食，日本幾乎每天都有民眾遭熊襲擊導致傷亡的通報。不過今年日本的熊攻擊事件急劇上升。根據官方統計，自4月以來，至少有13人喪生，100多人受傷，這是自2006年有記錄以來最高的數字之一。

除了人類被襲擊，日本也發生多起養在戶外的寵物被熊拖走事件，甚至有熊出現在機場停機坪、造成班機誤點。秋田市下北手寒川一戶住家的四歲柴犬12日被熊襲擊並拖走，飼主表示，當時他準備去點燃爆竹趕熊，結果熊竟然把狗屋連狗一起拖走。被襲擊的柴犬當時被鏈子拴著，可能因此無法逃脫。

前秋田縣知事佐竹敬久表示，現在情況宛如戰爭，「老人不能散步，小孩不能在外面玩。熊讓所有人的健康、成長、生活都受到影響。沒辦法過普通的日常生活，跟戰時有什麼兩樣？」

秋田縣地方政府已請求自衛隊協助因應熊的威脅。當地官員表示，只靠設置陷阱和噴灑驅熊劑等措施是不夠的。此外，軍方無權獵殺熊，只有持有許可證的獵人和當地狩獵協會才有權這樣做。軍方將提供後勤支持，例如設置陷阱及運送熊的屍體。

每日新聞報導，過去熊害問題靠獵友會協助，但獵友會的成員早就高齡化，人手不足。警方13日起決定緊急介入參與獵熊，獲准允許使用步槍獵殺熊隻，派遣時間持續到目前的危險狀況解除為止。

日本政府已成立專案小組，預計在11月中前正式制定因應熊隻政策。官員正考慮進行熊隻族群調查、使用通訊設備發布熊警報，以及修訂狩獵規範等。

圖為日本東北部秋田縣和野市一幅「熊出沒注意」的旗幟。(歐新社)
圖為日本東北部秋田縣和野市一幅「熊出沒注意」的旗幟。(歐新社)

日本 國務院 美國公民

上一則

「女高中生赤手搏熊」 AI假影片瘋傳 加劇日本熊害恐慌

下一則

北歐8國承諾5億元援烏 安全共同體成形 澤倫斯基切割涉貪親信

延伸閱讀

日駐中大使強烈抗議斬首說 石破示警高市：台海問題不該下定論

日駐中大使強烈抗議斬首說 石破示警高市：台海問題不該下定論
中國外交部召見日大使 稱就高市早苗「涉華錯誤言行」嚴正交涉

中國外交部召見日大使 稱就高市早苗「涉華錯誤言行」嚴正交涉
薛劍提「斬首」恐隨時離任 日學者籲政府嚴厲懲處

薛劍提「斬首」恐隨時離任 日學者籲政府嚴厲懲處
中共黨媒主筆董郁玉間諜罪上訴遭駁回 家人控迫害

中共黨媒主筆董郁玉間諜罪上訴遭駁回 家人控迫害

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌