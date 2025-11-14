日本熊害已奪13命 美國務院向在日公民罕發野生動物警示

日本東北部秋田縣秋田市，一輛警車在發現熊蹤跡的居民區巡邏，為應付日益嚴重的熊襲擊事件，警方成立了「熊類控制特遣隊」，開始使用步槍獵殺熊。(歐新社)

「注意熊出沒。」美國國務院 13日透過社群媒體X，向在日本 北部的美國公民 發出罕見「野生動物警示」，指部分地區熊出沒及攻擊事件增加，要公民保持警覺，勿單獨前往熊出沒區域。

國務院表示，日本札幌市圓山公園鄰近美國總領事館，近期有人發現熊的蹤跡，當地政府關閉園區兩周。雖然領事館位於公園外，「我們仍提醒所有遊客保持警惕及留意周遭」。北海道和秋田縣住宅區也曾發現熊蹤跡，建議美國公民勿獨自前往熊出沒區域。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，國務院很少就野生動物攻擊事件向公民示警，多數警報都是提醒注意潛在的安全威脅或天災。整體而言，美國對日本的旅遊警示等級仍是最低，採一般預防措施即可。

美聯社日前報導，冬眠季節來臨之際，棕熊及黑熊外出覓食，日本幾乎每天都有民眾遭熊襲擊導致傷亡的通報。不過今年日本的熊攻擊事件急劇上升。根據官方統計，自4月以來，至少有13人喪生，100多人受傷，這是自2006年有記錄以來最高的數字之一。

除了人類被襲擊，日本也發生多起養在戶外的寵物被熊拖走事件，甚至有熊出現在機場停機坪、造成班機誤點。秋田市下北手寒川一戶住家的四歲柴犬12日被熊襲擊並拖走，飼主表示，當時他準備去點燃爆竹趕熊，結果熊竟然把狗屋連狗一起拖走。被襲擊的柴犬當時被鏈子拴著，可能因此無法逃脫。

前秋田縣知事佐竹敬久表示，現在情況宛如戰爭，「老人不能散步，小孩不能在外面玩。熊讓所有人的健康、成長、生活都受到影響。沒辦法過普通的日常生活，跟戰時有什麼兩樣？」

秋田縣地方政府已請求自衛隊協助因應熊的威脅。當地官員表示，只靠設置陷阱和噴灑驅熊劑等措施是不夠的。此外，軍方無權獵殺熊，只有持有許可證的獵人和當地狩獵協會才有權這樣做。軍方將提供後勤支持，例如設置陷阱及運送熊的屍體。

每日新聞報導，過去熊害問題靠獵友會協助，但獵友會的成員早就高齡化，人手不足。警方13日起決定緊急介入參與獵熊，獲准允許使用步槍獵殺熊隻，派遣時間持續到目前的危險狀況解除為止。

日本政府已成立專案小組，預計在11月中前正式制定因應熊隻政策。官員正考慮進行熊隻族群調查、使用通訊設備發布熊警報，以及修訂狩獵規範等。