北歐8國承諾5億元援烏 安全共同體成形 澤倫斯基切割涉貪親信

北歐—波羅的海國防首長會議13日在赫爾辛基舉行，出席者包括丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛、挪威、瑞典等國防部長，以及冰島外交部長。(取材自芬蘭國防部)

北歐與波羅的海的芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、冰島、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞八國13日展現高度共識，宣布加入由美國與北約主導的「烏克蘭 優先需求清單」（PURL），承諾投入5億美元加速對烏克蘭的軍事援助。

此一重大宣示，是於赫爾辛基舉行的北歐—波羅的海國防首長會議的具體成果之一，體現各國在區域安全緊張升高下，持續強化支持烏克蘭。

主持會議的芬蘭國防部長哈卡寧強調，北歐國家正加緊整合安全機制，以鞏固北大西洋公約組織（NATO）同盟區域的全面防衛戰力。

芬蘭作為今年北歐防務合作輪值主席國，12日先主持北歐合作會議，聚焦深化國防協作、北約事務與無人機、彈藥生產等關鍵軍事物資合作。

哈卡寧指出，北歐空軍正朝向平時與危機狀況都能共同執行任務的目標邁進，預計下個10年初將部署逾200架新世代戰機。為此，各國將持續強化跨境聯合行動的制度、流程與指揮整合。這次北歐防務合作會議更首度有各國國防軍最高軍事長官共同出席，使戰略與作戰層級協調更緊密。

在地面部隊部署方面，軍事機動性成為關鍵。哈卡寧表示，依據去年簽署的意向書，北歐目標是在任何情況下都能迅速部署防衛力量。

北歐—波羅的海國防首長會議合作範圍更進一步擴大。除了援烏計畫，也承諾深化軍事協作與民防備援。兩天的系列會議顯示，北歐安全合作已從政策協調，加速走向聯合作戰與產業鏈整合同步推進階段，更高度整合的安全共同體已然成形。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基 懇請歐洲聯盟盟友，希望他們在動用遭到凍結俄羅斯資產的問題上克服分歧，強調新資金對飽受戰爭摧殘的烏克蘭經濟能否繼續對莫斯科抗戰至關重要。

澤倫斯基接受彭博電視訪談時表示，「我希望上帝保佑，我們能得到這項決定」，否則，「我們將得找到替代方案，這攸關我們的存亡。我們非常需要這些資金，我指望夥伴們。」

關於是否動用俄羅斯國家資產向烏克蘭提供1400億歐元（約1620億美元）貸款，歐盟推遲到12月才會作出決定；但是烏克蘭明年初就必須取得新資金。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩13日表示，歐盟成員國有三個選項可以滿足烏克蘭的資金需求，其中又以運用凍結俄羅斯資產作為基礎的戰後賠償金，向基輔提供「賠償貸款」，是最有效的選項。

至於烏克蘭近期爆發「1億美元能源部 貪腐醜聞」，澤倫斯基試圖與事件切割，13日下令制裁捲入這起重大貪汙醜聞、曾與他有商業往來的前合作夥伴明迪奇，對其實施「個人特別經濟」制裁，包括凍結其資產。

這項舉措發生在澤倫斯基一天前開除能源部長和司法部長之後。兩人涉入能源部門的巨額洗錢計畫，而該產業已因俄羅斯近四年來的攻擊遭受重創。