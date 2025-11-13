南韓卡車衝入傳統市場釀2死18傷 司機稱煞車失靈 警疑誤踩踏板

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
南韓京畿道富川市13日發生一起卡車衝入傳統市場的事故，造成2人死亡、18人受傷。死者均為70多歲女性，傷者中有3人意識不清，另有6人被列為重症。

南韓中央日報與韓聯社報導，消防當局接獲「卡車衝入市場商店」的通報後，派出21輛消防車和60名人員前往現場。警方指出，這輛卡車於當地時間上午11時左右衝入位於首爾西南方的富川市梧亭區元宗洞第一市場，事故現場一片混亂，水果、紙箱等物品被撞翻，地面散落大量玻璃碎片。

據報導，監視器畫面顯示，卡車高速衝撞時，附近商販緊急閃避。64歲的李姓年糕店店長回憶，他一開始還以為是炸彈爆炸，卡車像閃電一樣衝過去，人們紛紛倒地。他表示：「卡車司機說，『煞車什麼的都不聽使喚，我整個人都愣住了』。」

京畿富川消防署現場指揮團長朴錦天（音）受訪時表示，那名60多歲的司機並非酒後駕車，卡車撞上的是市場通道上的行人，而非店鋪。

朴錦天補充指出，肇事車輛先是倒退28公尺，隨後又向前衝150公尺。他說：「駕駛聲稱是突然意外加速，但根據監視器拍到的車輛移動畫面，很難確認。」肇事駕駛據報聲稱「煞車失靈」，警方從監視器及行車紀錄器畫面推測可能是誤踩踏板導致事故，警方已依交通事故處理特例法的過失致死傷嫌疑將他當場逮捕。 

考試用AI作弊連環爆 南韓3大名校全淪陷 首爾大學捲入

IVE 張員瑛買下南韓頂級豪宅 137億韓元全額現金付款

