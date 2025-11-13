考試用AI作弊連環爆 南韓3大名校全淪陷 首爾大學捲入

我的頻道

編譯中心╱綜合12日電
南韓三大名校學生被爆利用AI或社交平台集體作弊，最高學府首爾大學也捲入，引發外界高度關注。（取材自維基百科）
南韓三大名校學生被爆利用AI或社交平台集體作弊，最高學府首爾大學也捲入，引發外界高度關注。（取材自維基百科）

南韓三大名校學生近期被爆利用人工智慧AI）工具或社交平台實施集體作弊行為，包括該國最高學府首爾大學也發生類似事件，引發社會高度關注。

韓聯社報導，首爾大學自然科學學院的通識教育課程「統計學實驗」在上月進行的期中考試過程中，被發現有學生作弊行為；部分學生使用AI工具解題。這門課程聽課人數約30人，採用線下授課的形式，期中考試同樣線下進行。

校方在考試之前發布通知，禁止在解題過程中使用AI工具，但有跡象表明，依然有部分學生用AI工具作弊應考；首爾大學正在考慮對這門課期中考試結果作全面無效處理，並且提出重考的方案。

另外，南韓延世大學新村校區「自然語言處理（NLP）和ChatGPT」的三年級選修課，近期同樣爆出利用AI工具的集體作弊事件。由於聽課生人數約600人，該課程以線上方式授課，並於10月15日以線上方式進行期中考試。

雖然參與作弊的具體人數未公開，但據推測參與作弊的學生過半。事發後，該課程授課教授發布通知稱，凡主動承認作弊者，期中考試成績將被記為零分，拒不承認者則將依照校規面臨停學處分。

另一所名校高麗大學，也被曝學生通過聊天軟體KakaoTalk的開放聊天室作弊。該校開設名為「對老齡社會的多學科視角理解」大型遠程通識課程，約有1400多名學生聽課，上月25日以線上方式進行期中考試，但一些學生通過KakaoTalk開放聊天室共享試題截圖。校方隨後決定對這門課期中考試作全面無效處理，並正探討對作弊學生的處分方式和期末考試方式等。

分析認為，利用AI工具的高校集體作弊事件頻發，與2020年代以來快速普及的大型講座、線上講座和AI技術迅猛發展有關。一名教授表示，不少高校因財政問題增編大型講座，教授難以顧及所有學生，加上出於財政考慮，校方疫後仍未縮編線上課程，為學生作弊抄襲行為提供滋生土壤。

