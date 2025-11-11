小泉進次郎替首相高市辯護 遭譏名副其實內閣防衛相

我的頻道

編譯張佑生／即時報導
小泉進次郎1日以防衛大臣身分出席東協與日本防長會議。(美聯社)
小泉進次郎1日以防衛大臣身分出席東協與日本防長會議。(美聯社)

日本首相高市早苗7日在國會答詢時表示，若中國以軍艦對台動武，可能構成日本可行使集體自衛權的「存立（存亡）危機事態」，引發在野黨強烈抨擊。立憲民主黨批評這等於承認「日本將參戰」，要求撤回言論。11日的眾院預算委員會上，防衛大臣小泉進次郎成為攻防焦點，正面反駁在野黨質疑，強調「不要貼標籤」、「實在搞不清楚在野黨想要什麼」。自民黨內有人評價他是「名副其實的內閣防衛相」，言外帶有褒貶不一的意味。

小泉進次郎在內閣會議後記者會上並補充說明首相發言背景，指出中國完成三艘航艦後，得以進行輪替部署，「在缺乏透明度下迅速擴張軍力」，對區域安全造成壓力。

小泉進次郎在10日的預算委員會上，面對立憲民主黨的大串博志追問：「首相不撤回發言，作為防衛大臣您認為這樣可以嗎？」時表示，岡田委員所引用的是「高市總理去年在自民黨總裁選時的發言」，但那並非今年總裁選的發言：「我當時也是候選人，所以在被提問的現場。」接著解釋：「那是電視節目的一個設計，主持人要求每位候選人回答『是否認為這種情況屬於存立危機事態』。只抽出這場辯論的一部分來指責，並不恰當。」

高市7日答詢時曾回應立民黨顧問岡田克也詢問，若中國對台以武力行動，日本有可能判定為「存立危機事態」。過去歷任政權均以「需綜合判斷」為由迴避明確表態，如今她的發言被視為政府立場轉向的重大信號。高市後來表示，不會收回發言，但也不會再提。

有些人稱讚小泉進次郎在國會為首相辯護得力、表現果斷；但也有人帶著諷刺意味，暗指他過於積極護航內閣、簡直像是整個內閣的防衛大臣，不像是在獨立發言。

