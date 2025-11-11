印度汽車爆炸10死 自殺炸彈客駕車在停車場待3小時

印度首都德里歷史地標紅堡10日晚間驚傳汽車爆炸造成至少10人死亡。（路透）

印度 首都德里歷史地標紅堡（Red Fort）10日晚間驚傳汽車爆炸造成至少10人死亡，當局初步研判與恐怖主義活動有關，正朝此方向偵辦。根據監視器畫面，疑似自殺炸彈客的涉案汽車爆炸前於附近停車場內停留超過3小時，期間駕駛未曾下車，最終駛離後於地鐵站 前引爆。

這起爆炸發生在晚間6時52分，一輛白色現代i20汽車停等紅燈時突然爆炸，威力強大，現場多輛汽車與人力車被引燃，屍體與扭曲車體散落街頭，畫面怵目驚心。

事故地點位於德里舊城區核心、距國會僅約6公里。根據NDTV，印度國家安全部隊與國家調查局已接手調查，首都圈所有重要設施，包括地鐵、政府機構與國際機場均高度警戒。

德里警方根據法醫鑑識與情報單位提供的線索，援引《非法行為防制法》（UAPA）相關條款展開調查，初步懷疑此案涉及恐怖主義組織活動。

印度媒體報導，這輛車牌號碼HR 26CE7674的涉案車輛，下午3時19分駛入紅堡附近停車場，停留超過3小時後於6時30分離開，隨後在紅堡外爆炸。影片與照片拍到疑似自殺炸彈客的手放在車窗邊，另一張影像中可見駕駛身穿藍黑相間T恤。警方推測他在停車場時全程未下車，可能在等待接頭的人或遙控指令。

值得注意的是，爆炸發生當天，警方才在距離德里約50公里的近郊哈里亞納邦法里達巴德（Faridabad）查獲重達2900公斤炸藥。調查人員懷疑兩起事件可能有關聯，並指向一個涉及醫師成員的「白領恐怖網絡」。

消息人士指出，這輛i20汽車登記在南克什米爾普魯瓦馬（Pulwama）醫師穆罕默德（Umar Mohammad）名下。

他疑似在得知組織兩名核心成員沙基爾（Mujammil Shakeel）與拉德（Adil Rather）遭逮捕、爆裂物被查扣後，驚慌之下於紅堡附近引爆汽車炸彈。