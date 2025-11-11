囚20天獲釋 法國前總統沙克吉：獄中難熬 真相終將大白

法國前總統沙克吉。(美聯社)

法國前總統沙克吉 （Nicolas Sarkozy）因親信涉非法收取政治獻金被判刑，並於上月遭到關押。但巴黎上訴法院10日裁定，他可在等待上訴審理期間獲釋。沙克吉10日透過視訊出庭，表示自己入獄這20天「非常難熬」。他10日乘車在警用機車護送下回到家中，隨後在X平台上寫著，「真相終將大白」。

沙克吉被控刑事共謀罪，在2007年法國總統競選期間，他的親信收取已故利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）的政治獻金，法院今年9月判定沙克吉有罪，他上月21日起被監禁在巴黎聖蒂監獄（La Sante），但他堅稱無罪。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，法國檢方要求沙克吉的獲釋條件必須包含受到司法監管，並限制他可以聯絡的人士。

根據法國BFM電視台，法院也明確規定，沙克吉不得聯絡涉案人員及現任法國司法部 長達馬南（Gerald Darmanin）。達馬南上月前往監獄探視沙克吉，引起社會輿論關注。

沙克吉的兒子路易．沙克吉（Louis Sarkozy）樂見法院10日的裁決，他在社群媒體 X平台(前身為推特Twitter)上發布自己兒時與父親合影的照片，並寫道「自由萬歲」。

中央社報導，上訴法院10日裁定沙克吉可在等待上訴審理期間離開監獄後，沙克吉10日乘坐深色車窗車輛，在警用機車護送下回到家中。沙克吉隨後在X平台上寫著，「真相終將大白」。

他感謝支持者並補充說，「我現在將準備上訴。我的精力將完全集中在證明我的清白」、「你們的幾千條訊息深深感動我，給我力量去承受這場磨難。」

沙克吉的正式上訴審理預定於明年3月展開，確切日期擬於本周稍後確認。